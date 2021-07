Sie entschuldigen, dass ich mitten im Sommer mit diesem Thema komme. Aber es bewegt mich. Vor einigen Wochen durften wir, meine drei noch lebenden Geschwister und ich, beim Sterben unseres Vaters dabei sein. Es war hart, so hilflos und ohnmächtig mitanzusehen, wie seine Kräfte immer mehr schwanden. Ihm noch die Hand halten, ein paar Worte der Zuneigung zusprechen oder sonstige Zeichen der Zuwendung schenken, so wie jede(r) konnte. Im Nachhinein war es gut, dass wir dabei waren. Ich denke für unseren Vater als auch für uns.

Jetzt plagt mich in diesem Zusammenhang ein anderer Gedanke: Wie konnten wir es zulassen, dass es Zeiten gab, in denen Menschen alleine diese schwierigen Stunden durchleben mussten? Sowohl Sterbende als auch Angehörige? Von Jesus wird immer wieder erzählt, dass er Mitleid hatte mit den vom Leben Gebeutelten. Es ging ihm zu Herzen, an die Eingeweide, wörtlich übersetzt. Und, das ist ganz wichtig, dies bewegte ihn zum Handeln. Beides scheint mir ganz wichtig: Mitleid, sich bewegen lassen vom Leid der Menschen, aber dabei nicht stehen bleiben, sondern Wege zum Handeln suchen.

Mitten im Wahlkampf

Ja, es gibt auch in unserer Zeit viele, die sich nicht zu Wort melden können, weil sie die Kraft oder die Worte dazu nicht (mehr) haben oder sich nichts zutrauen oder sich allein fühlen. Und dankbar sind für die, die sich von ihrer Situation bewegen lassen. Ich denke an allein erziehende Väter und Mütter, an die einsamen jungen und alten Menschen, an die, die der Pflege bedürfen, wenn sie lediglich Kunden sind bei mehr oder weniger gewinnorientierten Pflegeeinrichtungen, an die Kinder, nach deren Bedürfnissen kaum einer fragt in der Diskussion um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, an die, die von ihrem Lohn ihre Familie nicht ernähren können, oder die zunehmend größere Zahl von alten Menschen, die, obwohl sie jahrzehntelang gearbeitet haben, keine ausreichende Rente haben. Und ich denke auch an die Ungeborenen: Haben sie ein Recht zu leben oder zählt allein ein nun neu diskutiertes Menschenrecht auf Abtreibung?

Entschuldigen Sie, dass ich mitten im Sommer mit diesen Themen komme. Und noch dazu mitten im Wahlkampf. Ich denke, als Jesusjünger muss ich mich diesen Themen stellen. Und sie auch in die politische Diskussion werfen. Freilich: Vieles lässt sich politisch allein auch nicht lösen, da ist jede(r) von uns gefragt mit seinem/ ihrem Mitleid, seiner/ihrer Phantasie, seinem/ihrer Mut, seinem/ihrer Einsatz. Dazu möchte ich uns von Neuem ermutigen. Und all denen danken, die uns da jetzt schon Vorbild sind.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer.