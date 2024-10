Gerne sprechen einige über ihre Unzufriedenheit mit der Kirche. Braucht es diese Institution überhaupt noch? Ja, findet unser Autor: „Kirche geschieht – oder sie ist nicht.“

Natürlich bist du nicht mit der Kirche zufrieden, Mensch, du bist es ja auch mit dem Staat nicht, nicht mit dem Stadtbild, nicht mit dem Freizeitangebot. Aber was tust du für diese Projekte? Gemessen an deiner geringen Mitmachlust bei ihr, ist es fast ein Gottesbeweis, dass Kirche noch da ist.

Kirche muss da sein – trotz all ihrer beklagenswerten Skandale. Wer denn sonst pumpt Lebensmut in die Gesellschaft, besorgt Zusammenhalt, beschafft den Humus für viele gute Werke? Wer redet ins Gewissen – etwa, nicht hinter jedem Migranten einen Terroristen zu vermuten? Wer erinnert an die gemeinsame Verwandtschaft alles Irdischen, wer predigt die Ehrfurcht vor dem Leben? Wer adelt uns als Kinder der Liebe, wagt Ehen als von Gott anvertraut zu feiern? Wer lehrt, das Sterben als Heimkehr uns gefallen zu lassen? Wer mahnt zu Vergebung und Gerechtigkeit?

Kirchen als „guter Ort im Quartier“

Außer Musik, Sonne, Liebesumarmung kenne ich keine leichter erreichbare Quelle für Lebensmut und Nächstenliebe als die alltägliche Kirche – fast nebenan. Mit dem Pfarrer, der Organistin, dem Hausmeister und vielen Aktiven sind die Kirche und das Gemeindehaus der gute Ort im Quartier. Wenn du da keine Gesprächsrunde findest, keine Kindergruppe, Altenkaffee, Begegnungstreff, dann rede mit den Zuständigen, und du bekommst Raum für deine Initiative. Und wenn es keinen Kaffee nach dem Gottesdienst bei euch gibt, biete an, das Treffen in die Hand zu nehmen – und nachher auch zu spülen.

Kirche geschieht – oder sie ist nicht. Dafür braucht es die „lebendigen Steine“, so handfest werden Christen in der Bibel mal bezeichnet. Es braucht zupackende Menschen, voller Gemeinschaftssinn. Beten kann jeder zu jeder Zeit und die Bibel lesen auch. Aber im Namen von christlicher Kirche sagen, was jetzt dran ist in unserer bedrohten Welt, das braucht die uralte Weisheit der Religion, die Kirche bewahrt. Spirituelle Heimat, energiegeladenes Reservoir an Lebensmut und Menschentrost ist Kirche. Sie braucht nur mehr Fordernde, Drängende, Hungrige nach Heiligem Geist, Sehnsüchtige; Wache wie dich und mich.

Der Autor

Frank Schuster ist Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Winzingen