Die katholische Pfarrei hat wieder einen Apfelsaftverkauf gestartet, dessen Erlös in diesem Jahr als Spende an eine Kindertagesstätte im von der Flut betroffenen Ahrtal gehen soll. Unter dem Motto „Schöpfung bewahren“ hatte Gruppierungen und Einzelpersonen aus Kirrweiler und Maikammer, die Kinder der Kita Regenbogen und die Erst- und Zweitklässler der Johannes-Leonhardt Grundschule große Mengen an Äpfeln gesammelt. Daraus konnten fast 3000 Liter biologischer Apfelsaft gepresst werden. Wie in den Jahren zuvor kann der Apfelsaft für 2,50 Euro pro Flasche gekauft werden: in Maikammer im Büro für Tourismus, Weinstraße Süd 40 und im Weingut Dengler-Seyler, Weinstraße Süd 6, in Kirrweiler im I-Punkt, Hauptstraße 7, im Weingut Anton, Heuweg 3, und in der Kita Kirrweiler, außerdem bei Bernd Schöpsdau, Weinstraße Nord 33.