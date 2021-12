Die Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. Lambrecht stellt am Freitag, 16 Uhr, einen Krippenspielfilm vor. Ab 17 Uhr ist dieser auch im Internet zu sehen, unter www.mittelpfalz.de. Der Film ist entstanden, weil das klassische Krippenspiel auch in diesem Jahr nicht möglich ist. „Mit vielen Kommunionkindern und einigen Geschwisterkindern aus den Gemeinden Esthal, Frankeneck, Frankenstein, Lambrecht, Lindenberg und Weidenthal wollen wir den Menschen in unserer Pfarrei und allen anderen, die gerne das Krippenspiel besuchen würden, es aber nicht können, die Möglichkeit geben, das Krippenspiel zu Hause zu schauen“, heißt es in der Ankündigung des Bistums.