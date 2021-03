In der Pfarrei Heilige Theresia von Ávila haben der Vorstand des Pfarreirates mit Dekan Michael Janson und Vertreter der Gemeindeausschüsse entschieden, das Gottesdienstangebot weiterhin auszusetzen. Die Gremien der Pfarrei blicken mit dem Pastoralteam auf den Palmsonntag und die darauffolgende Karwoche. Alle hoffen, dass dann Bedingungen bestehen, die Gottesdienste mit Anwesenheit von Besuchern ermöglichen. Die Wochenendgottesdienste werden auf eine Vorabendmesse und eine Messe am Sonntag zusammengeführt. Nach wie vor sind die Kirchen der Pfarrei tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet, die Kirchen St. Josef und St. Bernhard aber nur am Wochenende. Hauptamtliche stehen für telefonische Seelsorgegespräche zur Verfügung.