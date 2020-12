In einer Videokonferenz hat die katholische Pfarrei Heilige Theresia von Ávila zusammen mit Dekan Michael Janson entscheiden, im gegenwärtigen Lockdown die Gottesdienste am vierten Advent, an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag wie geplant zu feiern. Einzig der Ruhepunkt an der Klausenkapelle in Königsbach am Sonntag, 18 Uhr, wird ausfallen, weil das Bistum für Gottesdienste im Freien Regelungen vorsehe, die kaum umsetzbar seien.

Zur Teilnahme an den Weihnachtsgottesdiensten muss man sich laut Dekan im Pfarrbüro unter Telefon 06321/2902, anmelden: Montag und Dienstag, 9 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 9 bis 12 Uhr.

Kirchen tagsüber offen

Nach dem 25. Dezember gilt dann auch für die Gottesdienste der Pfarrei ein harter Lockdown bis 10. Januar. Die Priester feiern aber wie im Frühjahr ohne Gemeinde eine Vorabendmesse und eine Messe am Sonntag. Während der gesamten Zeit sind die Kirchen der Pfarrei tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet. Das Friedenslicht von Bethlehem steht in allen Kirchen zur Verfügung. Es werden Texte ausliegen, die zum persönlichen Gebet anregen. Sie sind auch auf der Homepage der Pfarrei zu finden.

Die Hauptamtlichen der Pfarrei stehen darüber hinaus für persönliche Gespräche per Telefon zur Verfügung. Damit werde die Seelsorge für die Menschen weiterhin ermöglicht, so der Dekan.

Mehr zum Thema