Der Pfarreirat der Neustadter Pfarrei Heilig Geist hat über eine weitere vorsichtige Öffnung der Gottesdienste entschieden. Ab dem 6. März wird samstags um 18 Uhr in St. Pius in Neustadt und um 18 Uhr in St. Peter und Paul in Geinsheim ein Vorabendgottesdienst gefeiert. Sonntagsgottesdienste sind für 9.30 Uhr in St. Peter und Paul sowie für 10.30 Uhr in St. Pius vorgesehen. Um Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 06327/5749 oder im Internet unter der Homepage www.pfarrei-nw-heilig-geist.de wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. An Werktagen werden Messen bis Palmsonntag ausschließlich von Priestern ohne Anwesenheit von Besuchern zelebriert. Mitte März wird der Pfarreirat über die Durchführung der Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern entscheiden.