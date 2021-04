Obwohl die Corona-Inzidenz am Mittwoch vorübergehend über 100 lag, hat die Pfarrei Theresia von Ávila beschlossen, dass die Gottesdienste am Wochenende wie geplant stattfinden. Die Gläubigen können sich vor Ort noch in Anmeldelisten eintragen. Zudem gelten die Hygieneregeln: Es müssen also Abstände eingehalten und Masken getragen werden. Gefeiert werden diese Gottesdienste: Samstag in St. Josef (16.30 Uhr/polnisch), Mußbach (18 Uhr) und St. Josef (18.30 Uhr) sowie am Sonntag um 9 Uhr in Königsbach (diese Messe findet zusätzlich statt, da die geplante Erstkommunion verschoben wurde) und um 10.30 Uhr in St. Marien. Die Pfarrei betont mit Blick auf die Corona-Entwicklung: „Sollten die Inzidenzzahlen in der kommenden Woche über 100 liegen, werden die Gottesdienste nicht mehr öffentlich gefeiert.“ Weitere Informationen gibt es unter https://www.pfarrei-nw-hl-theresia-von-avila.de.