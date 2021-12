In ein paar Tagen soll ein Großprojekt der Ludwigshafener Pfalzwerke AG in Neustadt abgeschlossen sein: Fünf Strommasten werden derzeit im Ordenswald versetzt.

Das Vorhaben ist schon länger ein Thema in Neustadt, weil unter anderem ein Teil des Reitclub-Parkplatzes im Ordenswald gesperrt ist. Laut Sven Claus, Sprecher der Pfalzwerke befindet sich die Baustelle nun in der Endphase. „Wir wollen noch vor Weihnachten mit den Bautätigkeiten fertig werden.“ Besucher des Ordenswalds müssen sich aber noch etwas länger gedulden, denn „mit den Wiederherstellungsarbeiten der Fahrstraßen und Arbeitsflächen beginnen wir dann ab Januar nächsten Jahres“, erläutert der Pfalzwerke-Sprecher.

Im September hatte es zunächst Gerüchte gegeben, die hohen Bäume würden die Statik der Strommasten beeinträchtigen. Das hatten die Pfalzwerke entschieden zurückgewiesen. Allerdings sei die Investition in Höhe von 850.000 Euro nötig, damit die Strommasten die aktuellen Anforderungen erfüllen. Sie seien in den 60er-Jahren aufgestellt worden. Daher wurden nun neue Fundamente errichtet, und die Strommasten werden aktuell „aufgestockt“, wie es in der Pfalzwerke-Fachsprache heißt – also aufgestellt. Angesichts des Ausmaßes der Baustelle, sei jetzt für alle vor Ort auch klar, warum die Pfalzwerke im September das Areal mit einem Bauzaun absperren mussten, so Claus. Das fragliche Grundstück gehört übrigens der Bundesimmobilienanstalt.