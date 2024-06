Die große Pfalzweinprobe am 12. Oktober im Neustadter Saalbau ist ausgebucht. Darüber hat Peter Döngi von der Weinbruderschaft der Pfalz informiert. Bei der überaus beliebten Leistungsschau des Pfälzer Weines präsentiert Ordenskellermeister Thomas Weihl, der im Hauptberuf Leiter des rheinland-pfälzischen Weinbauamtes in Neustadt ist, eine Auswahl von über 20 Siegerweinen und Überraschungen. Jährlich wird die Pfalzweinprobe seit den 1960er-Jahren von der Weinbruderschaft im Rahmen des Deutschen Weinlesefestes ausgerichtet. In der Regel kommen mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher zur Pfalzweinprobe. Das wird auch dieses Mal der Fall sein. Bereits nach wenigen Tagen war die Veranstaltung so stark nachgefragt, sodass die Veranstalter nun keine Möglichkeit mehr sehen, auf weitere Anfragen einzugehen, teilt die Weinbruderschaft mit.