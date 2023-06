Beim Unimogtreffen in der Pfalz hatten wieder vieler dieser Fahrzeuge am Wochenende den Weg nach Weidenthal gefunden. Es gab einige Vorführungen zusehen, Kinder durften auf den Fahrzeugen mitfahren.

Bereits am Samstag waren rund 35 Unimogs an den Sportplatz des SV Wacker Weidenthal gekommen. Der Binger Seilzug an einem U 401 von Stefan Jung zeigte seine technischen Möglichkeiten. Hauptsächlich wird das Gerät in steilen Weinbergen an der Mosel eingesetzt, aber auch im Pfälzerwald finden sich Einsatzmöglichkeiten. Ebenso auf großes Interesse bei den Besuchern stieß das Wechseln eines Bremszylinders an einem MB Trac.

Am Sonntag fanden laut Regionalleiter Frank Job rund 80 Unimogs und 6 MB Trucks den Weg auf das Gelände. Die benachbarte Regionalgruppe Glan-Nahe-Hunsrück organisierte wieder eine Ausfahrt mit mehreren Unimogs zum Jahrestreffen in die Pfalz. Am Sonntag zeigte der Binger Seilzug erneut seine Fähigkeiten, zahlreiche Kinder durften auf der Sitzfläche des Seilzuges mitfahren. Der große Andrang zu den Mitfahrgelegenheiten im Unimog blieb bis zum Nachmittag bestehen.

Die weiteste Anreise zu dem Wochenende in Weidenthal hatte ein Unimog 416 mit Sattelplatte und Auflieger aus Wittlich auf sich genommen. Dieses Gefährt war laut Job mit seinem Aufbau am Sonntag für alle Besucher ein Blickfang.