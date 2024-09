37 Trampolinturner aus drei Pfälzer Vereinen treten am Samstag zu den Pfalzmeisterschaften in Neustadt an. Auch Saarländer nehmen an den Wettkämpfen teil.

Der Neustadter Jürgen Kleinsmann, Landesfachwart für Trampolinturnen im Pfälzer Turnerbund, organisiert die Pfalzmeisterschaften am Samstag in der Turnhalle der TSG Neustadt. 14 Springer der TSG Neustadt, aus Kaiserslautern (2) und Mutterstadt (14) kämpfen um die Pfalztitel in verschiedenen Altersklassen. „Und es kommen noch sieben Springer aus dem Saarland hinzu, die sich für die deutschen Jugendmeisterschaften qualifizieren wollen“, erzählt Kleinsmann, der deshalb mit guten Leistungen in der TSG-Halle rechnet. Aus der Südpfalz nehmen hingegen keine Springer teil. „ Landau hat keine mehr“, weiß Kleinsmann. Und Bellheim habe keine Athleten gemeldet. „Wir hatten zwischen 35 und 40 Springer erwartet“, sagt der Fachwart. Jetzt seien es mit den Saarländern 37 Teilnehmer.

Der Landesfachwart rechnet damit, dass die Neustadter in den jüngeren Jahrgängen erfolgreich sein werden. „In der weiblichen Jugend hat die TSG viele Mädels“, betont er. In der Altersklasse 17 plus sei der Neustadter Mika Heck der einzige Starter. „Er will aber zwei Doppelsalti zeigen“, sagt Kleinsmann. Um 11.30 Uhr beginnen die Wettkämpfe, ab 10 Uhr turnen sich die Springer ein. Die jüngsten Sportler sind zehn Jahre und jünger, die ältesten 17 Jahre alt.

Kleinsmann springt bald wieder

Jürgen Kleinsmann selbst will übrigens bald auch wieder trainieren. Von 1994 bis 1999 gehörte der Neustadter der Jugendnationalmannschaft an. 1998 war der heute 43-Jährige Dritter auf dem Deutschen Turnfest in München. Und 2025 möchte er versuchen, in Leipzig auf dem Deutschen Turnfest um den Seniorenpokal mitzumischen. Sein dann 70-jähriger Vater Rolf übrigens ebenso. „Die Vorbereitung hat noch nicht begonnen“, gesteht Jürgen Kleinsmann lachend. Die beginne vermutlich ad hoc im Dezember. Kleinsmann freut sich vor allem auf die Geselligkeit auf dem Deutschen Turnfest: „Es geht dann eher um den Spaß.“