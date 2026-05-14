Die 4x100 m-Staffel der StG Nußdorf-Germersheim-Deidesheim mit drei Sprintern der TSG Deidesheim sorgte für den Glanzpunkt der Pfalzmeisterschaft.

Die Titelentscheidungen fielen in Kandel und Eisenberg. Simon Oehl, Hendrik Lindemann, Linus Valnion verbesserten mit dem Germersheimer Constantin Reiß nach fast 27 Jahren den von einem Quartett des 1. FC Kaiserslautern gehaltenen U20-Pfalzrekord (42,07 sec) und den Landesrekord des USC Mainz auf 41,73 Sekunden. Damit setzten sie sich zugleich an die Spitze der aktuellen deutschen U20-Bestenliste.

„Die Staffelwechsel haben schon sehr gut geklappt und läuferisch war es eine starke Leistung. Dass sie im ersten Rennen der Saison schon über eine halbe Sekunde schneller laufen als im DM-Finale 2024 hat mich positiv überrascht,“ so Trainer Sebastian Groß.

Der starke Auftritt hatte Folgen für die Wettbewerbe der U20. Entgegen der ursprünglichen Planung verzichteten Lindemann und der gesundheitlich leicht angeschlagene Valnion auf Einzelwettbewerbe. Deidesheim war dennoch mit zwei Startern im 100 m-Finale. Dabei verbesserte Oehl binnen einer Woche zum zweiten Mal seine Bestleistung auf nun 11,26 und belegte hinter Constantin Rau ( TSG Neustadt, 11,19 sec) Platz zwei. Lucas Flarmann wurde Siebter (12,10).

Doppelsieger Rau

Seinen zweiten Titel peilte Rau über 200 m an. „Ein Doppelsieg wäre schon schön“, meinte er vor dem Start, bei dem er durch einen leichten Strauchler aber gleich etwas in Rückstand geriet. „Zwischen 100 und 150 Metern lief es dann wieder, aber die Jungs vorne waren auch ganz schön stark“, war der Neustadter schließlich auch mit Platz drei in 22,37 zufrieden. Mit einer persönlichen Bestweite von 48,54 Meter holte er sich im Speerwurf doch noch einen zweiten Titel.

Für Neustadt gingen weitere Medaillen der M12 im Weitsprung an Nils Kästel (4,24 m), im Kugelstoßen an Ben Gette (6,92 m). Zufrieden war auch Mara Notarp (TV Gimmeldingen). Konkurrenzlos siegte sie im Hochsprung der Frauen (1,49). Bei der U20 legte sie noch einen Zentimeter zur neuen Bestleistung von 1,50 zu und belegte Platz vier.

Mit einer stattlichen Teilnehmerzahl wartete LC Haßloch auf. Ester Sedlaczek holte im Alleingang den Titel im Diskuswurf der Frauen, blieb dabei mit 31,77 m aber unter ihren Möglichkeiten, so Trainer Christoph Sölter, „35 Meter sind bei ihr möglich.“ Im vorgezogenen 300 m-Hürdenlauf der M15 belegte Paul Mayer mit 49,50 Sekunden ebenso Platz zwei wie Helena Friko bei der W15 (54,98 sec). U18-Pfalzmeister über die lange Hürdenstrecke wurde in 61,85 Sekunden Max Sellmeier, der zuvor mit einer Bestzeit von 12,13 Sekunden Vierter über 100 Meter geworden war.

Mit Freude blickte Sölter auch auf die Resultate der Sprintrennen im Waldstadion Eisenberg mit etlichen neuen Bestzeiten. Bei der weiblichen Jugend W15 lief Amélie Mateja im Finale über 100 Meter in 12,95 Sekunden erstmals unter 13 Sekunden und wurde Vizemeisterin. Platz drei im Sprint der M15 ging in 12,53 Sekunden an Elias Bauer, der später in seinem allerersten 300 m-Rennen in 40,85 Sekunden noch etwas Lehrgeld bezahlen musste. Ebenfalls Bronze in dieser Altersklasse ging über 80 m Hürden an Paul Meyer (14,49 sec). Mit neuem persönlichen Rekord von 9,35 Meter wurde Henry Kappner zudem Vizemeister im Kugelstoßen der M14.

LC Haßloch stark

Ähnlich erfolgreich war der weibliche Nachwuchs des LC Haßloch. Zusammen mit Helena Friko, Lilian Stürm und Mika Schwind holte Amélie Mateja nach Einzel-Silber noch Bronze über 4x100 m der weiblichen Jugend U16 und wurde mit Bestleistung Vierte im W15-Weitsprung (4,44 m). Ein knapper halber Meter fehlte der Zweitplatzierten Lilian Stürm mit dem Speer nach ihrem Versuch auf 30,02 Meter zum Titel. Eine Medaille hatte sie auch als Fünfte in einem großen Weitsprungfeld der W14 mit 4,54 Meter in Reichweite.

Der Schwerpunkt seitens der Teilnehmer der TSG Haßloch lag dagegen auf dem Eröffnungstag der Titelkämpfe. Zweimal Edelmetall gab es für den Verein zunächst im Weitsprung der Männer. Mit 6,09 m holte der frühere Mehrkämpfer und jetzige TSG-Trainer Marvin Kastl den Titel vor dem Kandeler Emilio Ohler (PB 5,98) und seinem Vereinskameraden Mike Adams (5,59 m). Noch einmal Bronze für die TSG Haßloch gab es im Speerwurf durch Patrick Rodach (40,50 m). Pfalzmeisterin der Frauen im Stabhochsprung wurde Katharina Schuster mit übersprungenen 3,10 Metern. Mit einer Bestleistung von 11,53 Metern erreichte Lena Klaiber ebenso Platz zwei im Kugelstoßen wie Yasmin Karasu im Dreisprung (9,25 m).