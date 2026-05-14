Im Dauereinsatz sind die Helfer des LC Haßloch. Mit der Pfalzmeisterschaft in den Blockwettkämpfen der Altersklassen U16 und U14 steht am Samstag der Höhepunkt bevor. Bereits lange ausgebucht war das Starterfeld bei den Kinder-Wettkämpfen des Himmelfahrtssportfests. Rund 100 Teilnehmer erwartet Christoph Sölter am Samstag (ab 11 Uhr, Raiffeisenstraße). Auch einige Athleten des gastgebenden Vereins spielen im Medaillenkampf eine Rolle. Erstmals wird der LC Haßloch im Vorfeld der Meisterschaften zudem einen Feierabend-Wurf am Freitag mit den Disziplinen Kugelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf in allen Altersklassen anbieten.