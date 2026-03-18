Der Blick geht diesmal ins benachbarte Lothringen.

Zum Abschluss der beliebten Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ im ersten Quartal dieses Jahres spricht der Kaiserslauterer Historiker Ulrich Burkhart am Sonntag, 22. März, ab 11.15 Uhr im Festsaal des Herrenhofs in Mußbach über das Zisterzienserkloster Stürzelbronn im Bitscher Land und seine Verbindungen zum benachbarten Adel.

„Wenn man im Wasgau wandert, sieht man die Ruine dieses Klosters, aber man hat keine Vorstellung, wie die Kontakte zwischen diesem und dem Adel waren“, erklärt Burkhart, was ihn zu dem Thema inspirierte. Zwischen beiden habe es oft Streitigkeiten verschiedenster Art gegeben. „Ziel meines Vortrags ist es, zu zeigen wie man interagiert hat.“ Der Referent hebt hervor, dass Burg und Kloster im Mittelalter häufig eine enge Symbiose bildeten. Das lasse sich heute noch an den baulichen Überresten erkennen. „Zweifelsohne ist dies auf den die Gesellschaft durchdringenden christlichen Glauben und die Religiosität zurückzuführen, ohne die das Leben des mittelalterlichen Menschen nicht vorstellbar ist.“

Der Adel habe Kirchen und Klöstern oft nahe bei seinen Burgen gestiftet. „So gründeten um 1135 auch Herzog Simon I. von Lothringen und seine Gemahlin Adelheid gemeinsam mit ihrem Sohn Matthäus in der Herrschaft Bitsch das Kloster Stürzelbronn als Familiengrablege“, erklärt Burkhart. Zwar hatten diese Herzöge keine Burg nahe der Zisterzienserabtei, doch könne Stürzelbronn als deren „Hauskloster“ bezeichnet werden. Das herzogliche Paar stiftete das Kloster vor allem als „Memorial“, als Ort der Fürbitte für die verstorbenen Familienmitglieder. „Vor dem Hintergrund der mit dieser Klostergründung verbundenen Zielsetzung der Herzogsfamilie lassen sich ab dem 12. Jahrhundert die Beziehungen Stürzelbronns zu den benachbarten Burgen umreißen und in den regionalen Rahmen einordnen“, resümiert Burkhart.