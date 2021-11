Für eingefleischte Pfälzer Kerwefreunde waren die beiden vergangenen Jahre wegen der vielen Corona-Absagen eine harte Zeit. Mit großem Bedauern hat jetzt auch der Vorstand der Fördergemeinschaft Herrenhof beschlossen, Jürgen Keddigkeits Vortrag in der Pfalzmatinée-Reihe über das „Kerwebrauchtum in der Pfalz“ am Sonntag nicht live oder hybrid, sondern ausschließlich online stattfinden zu lassen.

Die alarmierenden Corona-Zahlen machten diese Entscheidung unumgänglich, so Kulturmanager Markus Lichti. In seinem Vortrag, den Keddigkeit natürlich viel lieber im Festsaal vor großem Publikum halten würde, hebt der Kaiserslauterer Historiker hervor, dass sich die Pfalz durch eine ausgeprägte Brauchtums- und Festkultur auszeichne. Ihr widmeten sich besonders im 19. und 20. Jahrhundert Volkskundler wie Ludwig Schandein (1813-1893), Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897), August Becker (1828-1891) und Albert Becker (1879-1957). Keddigkeit will aber weniger einen Überblick über die unterschiedlichen Feste bieten, sondern sich auf die Kirchweih, pfälzisch Kerwe, Kirbe oder Kerb, konzentrieren. Seit dem Mittelalter gilt sie als die bedeutendste dörfliche Veranstaltung schlechthin und war lange wichtiger als Weihnachten. Selbst ausgewanderte Pfälzer besuchten noch bis in die 1920er Jahre an diesen Tagen ihren alten Heimatort. Ursprünglich handelte es sich um den Jahrestag der Kirchenweihe, doch zog dieses Fest so viele Menschen an, dass sich daraus die heutigen mehrtägige Wein-Kerwen entwickelten. Der Referent wird in diesem Zusammenhang auch die nicht nur positiven Reaktionen der geistlichen und weltlichen Obrigkeit auf diese Veränderung beleuchten.

Pfälzer Kerwebrauchtum gibt oder gab es auch in den USA

Außerdem wendet sich Keddigkeit den unterschiedlichen Kerwe-Attributen und -Bräuchen zu und erläutert auch die Veränderungen im Ablauf von „Kerwe-Begraben“ und „Kerwe-Ausgraben“. Zudem thematisiert er das Kerwebrauchtum im Ausland. Während vor dem Ersten Weltkrieg noch zahlreiche deutsche Vereine in den USA die Kerwe ihrer Heimatgemeinde feierten, zeichnete sich nach 1945 ein „Aussterben“ ab. Mit den Gründen für diese Entwicklung wie auch für den Niedergang des Kerwebrauchtums in der Pfalz setzt sich Keddigkeit ebenfalls auseinander.

NOCH FRAGEN?

Jürgen Keddigkeit spricht am Sonntag, 5. Dezember, um 11.15 Uhr in der Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ – allerdings nicht live, sondern online via „Zoom“ unter www.pfalzmatinee051221.herrenhof-mussbach.de.