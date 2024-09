Der Concept Store „Pfalzleine and more“ ist von Neustadts Hintergasse in die Hauptstraße umgezogen. Der Grund: Wegen der Baustelle in der Kellereistraße blieben die Kunden weg. Nun kehrt das Stammpublikum wieder zurück und zusätzlich entdecken viele Neukunden das Geschäft.

„Oh, ein neuer Laden. Wie schön“, freut sich eine Kundin, als sie die neuen Räume von „Pfalzleine and more“ in der Hauptstraße 65 an der Ecke