Mit der Auszeichnung „Museum des Monats“ wird im November das Pfalzbahnmuseum am Neustadter Hauptbahnhof geehrt. Vergeben wird dieser Titel vom rheinland-pfälzischen Kulturministerium. Gewürdigt wird natürlich die Arbeit der Neustadter Eisenbahnfreunde, organisiert in der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte. Zu deren „herausragendem ehrenamtlichem Engagement“ zähle die Restaurierung und Wartung der historischen Eisenbahnen und Exponate, ebenso der Unterhalt der Gebäude und der Betrieb der Museumsbahn, also des Kuckucksbähnels. „Das Pfalzbahnmuseum und die Museumsbahn erfreuen sich großer Beliebtheit bei Jung und Alt“, heißt es in der Begründung weiter. Zuletzt seien zwischen 3700 und 6800 Besucher im Jahr gezählt worden. Das Museum war 1981 gegründet worden und umfasst eine Ausstellungsfläche von rund 4600 Quadratmetern.