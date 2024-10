Der Haßlocher Johannes Maurer hat seinen dritten Fotokalender aufgelegt. Sein bevorzugtes Motiv: die Pfalz.

Wenn Maurer unterwegs ist, verbindet er mehrere Hobbys: Er wandert, klettert, fährt Mountainbike und fotografiert. Aus den zwölf besten jahreszeitlichen Motiven hat er seinen dritten Fotokalender im Format A3 mit einer Auflage von 250 Stück gestaltet. Möglichst weit weg von der Zivilisation genießt er die Landschaft, die die Region zu bieten hat, oder besser gesagt: das, was die Pfalz ausmacht. Er liebt die spektakulären Aussichten im Farbenspiel der Natur. Für so manches Bild muss er hoch hinaus wandern oder klettern, um den besten Blickwinkel zu finden. Nebel ist sein bevorzugtes Wetterphänomen. Bei Inversionswetterlage, die oft zur Folge hat, dass am Boden Nebel hängt und in den Höhenlagen klare Sicht ist, treibt es den Fotografen die Berge hinauf. Hat er bislang den Wasgau favorisiert, so hat er sein Spektrum erweitert. Neuerdings ist er mit Kollegen vom Alpenverein auf dem Mountainbike in der Vorderpfalz unterwegs. Er habe diesen Teil der Pfalz schätzen gelernt, sagt Maurer, der mehrere Motive entlang des Haardtrandes für seinen Kalender auswählte. Sogar ein Foto mit geschlossener Schneedecke ist ihm gelungen, worüber er sich besonders freut. „Wegen des Klimawandels werden Schneebilder immer seltener“, sagt er. Zurzeit ist er auf der Jagd nach Fotos mit Polarlichtern. Doch das sind Pläne für einen weiteren Kalender. Wer Interesse an dem Kalender hat, kann ihn unterwww.pfalzmaurer.de bestellen.