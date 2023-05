Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Aus der Pfalz. Für die Pfalz“ ist der Name des ersten eigenen Weins des Neustadter Vereins Pfalz.Herz. Die Flaschen stehen zum Verkauf bereit. Der Erlös soll in ein ökologisches Projekt investiert werden.

Angebaut in einem Wingert der Familie Ruck in Mußbach, gekeltert, gereift und abgefüllt in der Weinbiet Manufaktur, soll der Gesamterlös aus dem Verkauf des Weins „Aus der