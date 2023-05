Der dritte Jahrgang des vereinseigenen Pfalz.Herz-Weins ist auf der Flasche. Wie der Tropfen für den guten Zweck schmeckt, kann am 25. Mai probiert werden. Bei der After-Work-Party startet dann auch der Verkauf.

Der Verein Pfalz.Herz ist aus einer Keimzelle von 13 Freunden entstanden. Sie wollen ihrer Heimat als Erwachsene etwas zurückgeben. Seit der Gründung entwickelt die Gruppe immer wieder Ideen, wie sich Pfälzer Lebensqualität und Lebensfreude nebenbei dazu nutzen lassen, soziale Projekte und Initiativen zu fördern. Neben verschiedenen geselligen Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren für den guten Zweck schon stattfanden, kümmerten sich die Vereinsmitglieder jetzt schon zum dritten Mal um die Bewirtschaftung eines Wingerts in der Mußbacher Lage Eselshaut.

„So acht bis zehn Arbeitseinsätze hatten wir über die Vegetationsperiode mit jeweils fünf bis zehn von unseren Leuten“, erzählt Alexander Ruck vom Vorstand des Vereins. „Das ist ideal, wenn man sich beim gemeinsamen Arbeiten mal wieder in der Heimat trifft – man kann nebenbei erzählen, was es Neues gibt. Von manchen springen jetzt auch schon die Kinder mit im Wingert herum“, berichtet Maren Klohr von der Stimmung bei den Arbeitseinsätzen. „Ab und zu kommt dann auch mal mein Opa vorbei und schaut, ob wir das alles richtig machen“, meint sie schmunzelnd. Ihr Bruder Jan hingegen, der auch Winzer ist, betreut die Pfalz.Herz-Aktiven fachlich und liefert die im Weinberg erforderliche maschinelle Unterstützung unentgeltlich. „Jan ist manchmal ganz verzweifelt wegen unserer laienhaften Arbeit und findet dann schon auch mal deutliche Worte, die er auf gut Pfälzisch zum Ausdruck bringt“, erzählen die jungen Leute lachend. Für sie alle sorgt die Arbeit im Wingert auch für Respekt vor dem Aufwand, der das Jahr über notwendig ist, um am Ende eine Flasche Wein in Händen halten zu dürfen.

700 Flaschen abgefüllt

700 Flaschen Muscaris feinherb wurden vor wenigen Tagen abgefüllt. Die Etiketten, mit denen die Flaschen versehen wurden, könnten sinnbildlich für die Seele des Vereins stehen. Da sind zum einen die Hügel und Weinberge der Pfalz zu sehen; der stilisierte, in den Himmel ragende Sendemast des Weinbiets; das Hambacher Schloss; der Umriss einer Kette von Menschen, die die Gründungsmitglieder des Vereins Pfalz.Herz symbolisieren und darin eingebettet das Motto „Aus der Pfalz – Für die Pfalz“.

Muscaris ist die Neuzüchtung einer pilzwiderstandsfähigen Rebsorte, die dadurch viel weniger Pflanzenschutzmittel benötigt als herkömmliche Rebsorten. „Muscaris ist ein sehr fruchtiger Wein mit grünen Zitrusnoten und dem Aroma von frisch zerriebenen Zitronenmelisseblättchen“, erklärt Bastian Klohr, geschäftsführender Vorstand der Weinbiet Manufaktur in Mußbach. Für ihn und seine Mitarbeiter sei es eine Freude, diesen Wein für Pfalz.Herz in den Kellern der Genossenschaft zu betreuen. „Es handelt sich dabei um unser einziges Edelstahlfass mit dieser Rebsorte, den bisher keines unserer Mitglieder anbaut. Deshalb sind wir da schon auch neugierig und gespannt, wie sich dieser Neuling entwickelt und wie er schmeckt“, erzählt er.

Spenden gehen an Schwimmkurse

Für Dominik Seefeld vom Vorstand des Vereins ist es immer wieder bewegend, zu erleben, wie viel Unterstützung sie für ihre sozialen Zwecke bei allen Beteiligten ganz einfach bekommen. „So hatten wir für unseren Wein keinerlei eigene Kosten. Der Wingert gehört Alexander Ruck, die Etiketten wurden von der Druckerei gespendet, die Flaschen von der Weinmanufaktur, die den Wein auch in ihren Kellern unentgeltlich betreut. Daher kann der Verkaufserlös zu 100 Prozent in unser soziales Projekt fließen.“ Das ist dieses Mal die Finanzierung von Schwimmkursen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Die Schwimmkurse werden organisiert von der Schwimmschule „Spaceswim“, die für diesen Zweck insgesamt 27 Plätze in ihren Kursen im Hambacher Schwimmbad zur Verfügung stellt.

Info

After-Work-Party am 25. Mai von 16 bis 19 Uhr, Vinothek der Weinbiet Manufaktur, mit Wein- und Traubensaft-Schorle, Kleinigkeiten zum Knabbern und Präsentation und Verkauf des dritten Pfalz.Herz-Weins.