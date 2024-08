Wegen der guten Resonanz bei den drei vorhergegangenen Sommerfesten lädt der Verein Pfalz.Herz e.V. auch dieses Jahr schon zum vierten Mal zu „Mit Pfalz.Herz am Limit“ ins Weingut Schäfer in Mußbach ein. Gefeiert wird am Samstag, 24. August.

Das Limit im Namen der Veranstaltung weist natürlich nicht auf die Begrenzung der sozialen Aktivitäten der jungen Pfälzer hin, sondern ist der Name einer Premiumweinlinie des Weinguts Schäfer, die der Jungwinzer Frank Schäfer verantwortet.

Pfalz.Herz e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit mittlerweile mehr als 60 Mitgliedern mit einer gemeinsamen Liebe zu ihrer Heimatregion, der Pfalz. Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und Interessen zusammenzubringen, dabei Pfälzer Leichtigkeit und Lebensfreude zu verbreiten und ihrer Heimatregion Tribut zu zollen, ist Anlass für die vielfältigen Veranstaltungen des Vereins. Ein Ziel all ihrer Aktivitäten ist dabei auch immer die Generierung von Erlösen, die an verschiedene soziale Projekte und Initiativen gehen. So wollen die engagierten Pfälzerinnen und Pfälzer einen nachhaltigen Fußabdruck in ihrer Heimat hinterlassen.

Wie schon in den vorangegangenen Veranstaltungen soll bei möglichst schönem Sommerwetter Gelegenheit geboten werden, in lockerer Atmosphäre bei einem guten Glas Wein, Gegrilltem oder Flammkuchen mit Freunden zusammenzukommen oder neue Freunde kennenzulernen.

„Eine Neuerung in diesem Jahr ist die Livemusik vom Sunset Session Duo, das von 18 bis 21 Uhr spielen wird“ erzählt Christopher Roth von Pfalz.Herz. Bereits von 14 bis 18 Uhr und von 21 bis 22 Uhr wird ein DJ mit chilliger Musik für die ansprechende und gemütliche Hintergrund-Unterhaltung sorgen.

Auch mit dieser Veranstaltung wollen die Pfalz.Herz-Mitglieder wieder für Einnahmen sorgen, die einem bestimmten sozialen Zweck in ihrer Heimat zugute kommen. „In diesem Jahr wird der Reinerlös des Sommerfestes, ebenso wie der Erlös aus dem Verkauf unseres vereinseigenen Weines komplett dazu verwendet, Schwimmkurse anzubieten für Kinder aus Familien, die sich diese Kurse sonst nicht leisten könnten“ erzählt Roth. Schon im vergangenen Jahr wurde so zahlreichen Kindern ermöglicht, schwimmen zu lernen.

Außer guter Atmosphäre, netten Gesprächen bei Essen und Trinken gibt es an diesem Tag auch noch T-Shirts von Pfalz.Herz und die letzten Flaschen des Vereinsweins Muscaris zu kaufen. Der Wein wurde schon im dritten Jahrgang von Vereinsmitgliedern und tatkräftigen fachkundigen Unterstützern auf die Flasche gebracht. Deshalb kann auch der Erlös aus seinem Verkauf zu 100 Prozent in die Schwimmkurse fließen.

Termin

Mit Pfalz.Herz am Limit, 24. August, 13 bis 22 Uhr, Weingut Schäfer, Schießmauer 56