Die Pfalz und ihre Burgen – das ist eine spannende Geschichte. Neue Erkenntnisse genau dazu verspricht das 28. Pfälzische Burgensymposion, das am Freitag und Samstag, 2./3. September, im Mußbacher Herrenhof über die Bühne geht. Zur Einstimmung gibt’s für alle Interessierten am Freitagnachmittag eine Exkursion zur Kropsburg.

„Das bietet die große Chance, da mal reinzukommen“, freut sich der Neustadter Denkmalpfleger Stefan Ulrich, der die Öffentlichkeitsarbeit für das von der Stadt Neustadt, der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung und weiteren Partnern gemeinsam organisierte Forschertreffen übernommen hat. Die im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörte und im 18. Jahrhundert auf den alten Resten wiedererrichtete Spornburg über St. Martin befindet sich ja bekanntlich in Privatbesitz, wird bewohnt und ist normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. „Ich selbst war auch noch nicht drin“, sagt Ulrich, der deshalb mit vielen Anmeldungen rechnet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Burgtor. Und nach Abschluss der Führung soll zünftig in der Burgschenke eingekehrt werden.

Arme Ritter, reiche Fürsten? So generell stimmt das wohl nicht

Die eigentliche Tagung beginnt dann um 19 Uhr im Herrenhof mit dem Eröffnungsvortrag des Historikers Karl-Heinz Spieß. Der emeritierte Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Geschichte des Mittelalters und Historische Hilfswissenschaften an der Uni Greifswald beschäftigt sich mit dem Thema „Arme Ritter, reiche Fürsten? Formen der Repräsentation auf Adels- und Fürstenburgen“. Konkret geht es dabei um die Frage, ob es überhaupt einen generellen Unterschied zwischen Ritter- und Fürstenburgen gibt. Nach landläufiger Auffassung liegen die Dinge klar: Die Fürsten schwimmen im Geld, während die Ritter darben. Doch Spieß, der 1948 im pfälzischen Großbockenheim geboren wurde, jedoch nicht mit dem Rechtshistoriker Pirmin Spieß, dem Vorsitzenden der Neustadter Geschichtsstiftung, verwandt oder verschwägert ist, will aufzeigen, dass es eben sehr wohl auch reiche Ritter und arme Fürsten gegeben hat.

Archäologe spricht über Grabungen auf der Wachtenburg

Der Samstag bietet dann noch sechs weitere Vorträge, von denen die Mehrzahl ganz direkt die Burgenforschung der Region berührt. Dies gilt etwa für den Beitrag des Dresdner Mittelalterarchäologen Holger Grönwald, der auf Einladung des rührigen dortigen Burgvereins seit 2018 mehrere Male auf der Wachtenburg über Wachenheim graben konnte und hier nun die Ergebnisse zusammengefasst vorstellen will (Beginn: 10.15 Uhr). Mit der Frage, was im Spätmittelalter auf pfälzischen Burgen gegessen und getrunken wurde, befasst sich ab 11.20 Uhr der im saarländischen Düppenweiler beheimatete Historiker Hans-Joachim Kühn. Sein Quellenmaterial sind Burgrechnungen des 15. Jahrhunderts, ein Bestand, den er für die saarpfälzische Burg Kirkel geradezu mustergültig erschlossen hat.

Wie Neuscharfeneck zerstört wurde

Mit Vorderpfälzer Dorfadelsgeschlechtern wie denen von Schifferstadt, Mutterstadt und Dannstadt und ihren Lebens- und Wohnverhältnissen befasst sich Martin Armgart, Archivar am Landesarchiv in Speyer (14.15 Uhr). Der Annweilerer Burgenforscher Rolf Übel, der schon seit Jahren an einer großen Monografie über die Burg Neuscharfeneck arbeitet, vermittelt um 15.30 Uhr neue Erkenntnisse zu deren Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg.

Was Dichtung und Münzen sagen

Um literarische und bildkünstlerischer Quellen geht es schließlich in den beiden weiteren Vorträgen. Beim ersten, der am Samstag um 9.30 Uhr angesetzt ist, beschäftigt sich Anton Neugebauer aus dem rheinhessischen Saulheim mit der Darstellung der Pfälzer Burgen in der Literatur, wobei sicher auch der eingekerkerte Richard Löwenherz auf dem Trifels nicht fehlen wird. Brakteaten, Kleinmünzen des 12. Jahrhunderts, auf denen häufig Wehrarchitektur dargestellt ist, wertete Stefan Möller (Halle an der Saale) aus, um der Frage nachzugehen, ob es sich dabei um realistische Wiedergaben handelt oder um Phantasie (Beginn: 16.15 Uhr).

Noch Fragen?

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen (auch der Exkursion) ist frei, Anmeldung unter spiess@jura.uni-mannheim.de oder denkmalschutz@neustadt.eu aber erforderlich.