Ab Freitag steigt in Neustadt der Pfälzische Schachkongress. Mehr als eine Woche lang spielen dort bis zu 300 Denksportler. Der Pfalzmeister wird am letzten Tag ermittelt. Der Organisator freut sich persönlich besonders auf ein anderes Turnier.

Die Aula der Berufsbildenden Schulen Neustadt (BBS) wird ab Freitag, 22. März, ab 18 Uhr Austragungsort eines der größten Schachereignisse in der Pfalz. Zum siebten Mal trägt dort der Post SV Neustadt den 91. Pfälzer Schachkongress aus. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Sport hat in Neustadt eine große Tradition, wie Abteilungsleiter und Organisator des Schachkongresses, Dirk Hirse, erklärt: „Schach im Verein gibt es in Neustadt seit 1910. Der Pfälzische Schachbund wurde 1921 ebenfalls in Neustadt gegründet.“

Um Pfalztitel spielen

Der Kongress wird länger als eine Woche dauern. Im Verlauf werden dort verschiedene Turniere gespielt, unter anderem wird der Pfalzmeister 2024 ermittelt. Wer diesen Titel tragen will, muss im direkten Duell gegen die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs ran. Qualifizieren für diese Endrunde können sich die Denksportler per Stufensystem: Jeder kann sich in einem der fünf Hauptturniere anmelden, sofern er einem Verein des Deutschen Schachbunds angehört. Die Sieger dieser Turniere qualifizieren sich für eine Runde im nächsten Jahr. Dann gilt es noch, zwei weitere Turniere zu gewinnen, um in der finalen Runde dabei sein zu können.

120 Nachwuchsspieler

Aber nicht nur der Pfalzmeister wird in dieser Woche ermittelt. Es soll für alle Altersklassen etwas geboten werden. Für Männer ab 60 und Frauen ab 55 Jahre gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Pfälzer Seniorenmeister zu werden. Ungefähr 120 Kinder und Jugendliche haben die Chance, sich am 26. März, dem Jugendtag, unter anderem in einem Schnellschachturnier zu messen. Die Jugend hat für die Schachabteilung eine große Bedeutung, sagt Hirse: „Wir betreiben viel Jugendarbeit, ungefähr 30 Kinder und Jugendliche spielen in der Nachwuchsliga des Bezirks Nord-Ost.“

Blitzschach und Probleme lösen

Auch Mannschaften treten in den verschiedenen Turnieren an, beispielsweise im „Problemlöseturnier“, in dem es innerhalb von 30 Minuten drei bis vier Aufgaben zu lösen gibt. Auch das Blitzschach steht auf der Agenda. Bei dieser Variante ist die Bedenkzeit für die Züge drastisch reduziert.

Bis zu 300 Teilnehmer erwarten die Organisatoren in der BBS. Das bedeutet viel Aufwand. Der Verein kann jedoch auf 20 bis 30 ehrenamtliche Helfer aus der Schachabteilung bauen. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Der genaue Zeitplan findet sich im Internet auf der Webseite des Schachkongresses unter www.schachkongress2024.de. Am Abschlusstag freut sich Hirse besonders auf das Mannschaftsblitzturnier: „Dort trifft man immer alte Bekannte und hat eine schöne Zeit zusammen.“

Spiele im Internet

Es besteht die Möglichkeit, digital beim Schachkongress dabei zu sein. Der Post SV Neustadt überträgt viele Spiele auf der Seite lichess.org. Diese werden laut Hirse jedoch zeitversetzt gezeigt, um Betrug zu vermeiden: „Damit jemand die Partie nicht Zuhause am Rechner mitspielen kann und dann die optimalen Züge dem Spieler vor Ort vermittelt, ist bei der Übertragung eine Verzögerung nötig.“ Alle gespielten Partien werden im Internet eingegeben und können so nachgespielt werden.

Zeitplan

22. März: Eröffnungsfeier ab 18 Uhr, Spiele ab 18.30 Uhr;23. März: zweite Runde ab 9.30 Uhr, 15 Uhr Problemlösungsturnier, 15.30 Uhr Einzel-Blitzturnier;

24. März: Spiele ab 9:30 Uhr, Seniorenturnier ab 15:30 Uhr;

25. März: Seniorenturnier ab 13 Uhr, Schnellschachturnier ab 18.30 Uhr;

26. März: Jugendturnier ab 10 Uhr;27. März: spielfrei;

28. März: Meisterturnier ab 9.30 Uhr, Seniorenturnier ab 15.30 Uhr;

29. März: Spiele ab 9.30 und 15.30 Uhr;

30. März: Endrunde Meisterturnier, Hauptturnier und Seniorenturnier ab 9.30 Uhr, Siegerehrung 15 Uhr, Mannschaftsblitzturnier ab 16 Uhr.