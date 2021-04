Dorothea John eine von fünf Bewerberinnen bei Wahl am 2. Oktober im Saalbau

Was wäre die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin ohne eine Bewerberin aus Neustadt und/oder seiner Region? Sie wäre auf jeden Fall nur halb so interessant, selbst wenn die Wahl im Saalbau zu Corona-Bedingungen über die Bühne geht, vor allem also ohne Live-Publikum. Indes soll es zumindest Live-Schalten des Rhein-Neckar-Fernsehens zu den Fans außerhalb geben. Und dass diese wiederum ihr Bestes geben werden, daran besteht kein Zweifel.

Die Königsbacher sind dafür ohnehin prädestiniert. Aus dem kleinen Neustadter Weindorf kommt die einzige Kandidatin aus unserer Region für die Wahl der 82. Majestät am 2. Oktober 2020. Dorothea John ist 23 Jahre alt und wird ganz Königsbach hinter sich haben – noch dazu im Jubiläumsjahr. Bekanntlich feiert Königsbach sein 800-Jähriges. Doch darf vermutet werden, dass auch andernorts in Neustadt Unterstützung keine Mangelware sein wird, wenn es darum geht, die Nachfolgerin von Anna-Maria Löffler aus Haßloch zu küren.

Erste Majestät aus Pirmasens

Übrigens würde Dorothea John im Erfolgsfall auch die Nachfolge von Ruth Bachroth aus Pirmasens antreten. Richtig gelesen: Die allererste Pfälzische Weinkönigin stammte aus der ehemaligen Schuhstadt. Einfach das schönste Mädchen auf der Tanzfläche im Saalbau beim Weinlesefest anno 1931 hatte sich der Verkehrsverein Neustadt unter seinem Vorsitzenden Daniel Meininger ausgeguckt – der ja auch der Erfinder einer solchen Weinhoheit war. Bezug zum Weinbau spielte damals noch keine Rolle. Die Zeiten haben sich aber eindeutig geändert. Denn ob Corona-Pandemie oder nicht: Fachwissen, Schlagfertigkeit und sicheres Auftreten sind bei der modernen Wahl der Pfälzischen Weinkönigin Asse, mit denen die jungen Frauen einen viel besseren Stich machen können. ahb/rö Südwest