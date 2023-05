Der langjährige Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins Hambach, Kurt Wieser, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er trug maßgeblich dazu bei, dass sich das Hohe-Loog-Haus des Vereins zu einem der beliebtesten Wanderziele im Pfälzerwald entwickelte.

Vor mehr als 50 Jahren kam Kurt Wieser aus Rengsdorf im Landkreis Neuwied nach Hambach und trat in den Pfälzerwald-Verein Hambach ein. Von Anfang an war er begeisterter Hüttendienstler auf der Hohe-Loog-Hütte und hat darüber hinaus eine Vielzahl von Wanderungen und Wanderreisen geleitet. Mehr als 15 Jahre lang veranstaltete er für den PWV Hambach Mehrtagesfahrten in Deutschland und im benachbarten Ausland. Später hat er die Entwicklung der Hohe-Loog-Hütte tatkräftig unterstützt und leitete selbst eine Hüttendienstgruppe. Von 1992 bis 1995 war er Wanderwart des Vereins, 1995 wurde er Vorsitzender des PWV Hambach. Diese Position bekleidete er bis zum Jahr 2006. Er organisierte unter anderem 2006 federführend die Feierlichkeiten und die Herausgabe einer 174-seitigen Chronik zum 100. Jubiläum des Vereins.

Weiter im Einsatz

Wieser wurde 2006 zum Ehrenvorsitzenden ernannt, kümmerte sich auch anschließend weiter intensiv um den Erhalt der Hohe-Loog-Hütte, war weiter Wanderleiter und unermüdlich bei den Hüttendiensten im Einsatz. Der Vorsitzende des PWV-Hambach, Peter Saling: „Der Verein dankt Kurt Wieser für seine vielen Beiträge zur positiven Entwicklung unseres Vereins und wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.“