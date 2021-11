Der Pfälzerwald-Verein Elmstein hat bei einem Mit-Machkurs unter der Leitung des zweiten Vorsitzenden Frank Zweiling-Brauer 16 Nistkästen zusammengebaut. Etliche Kinder und Jugendliche haben daran teilgenommen, die Jüngsten waren erst vier Jahre alt. Zweiling-Brauer erklärte außerdem, wie und wo Nistkästen am besten aufgehängt werden. Das wird nun in den kommenden Wochen umgesetzt. Die Nistkästen werden an geeigneten Stellen in und um Elmstein platziert. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Fredy Puchalski haben sich allerdings die geplanten Ausgaben für das Material zum Bau von 50 Nistkästen durch den gestiegenen Materialpreis verdoppelt, auf rund 500 Euro. Der Hauptverein hat schon eine Spende zugesagt, der Ortsverein hofft nun auf weitere Spender. Die Kontonummer: Iban: DE61 5465 1240 0002 6107 49 „Kennwort Nistkasten für Elmstein“. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.