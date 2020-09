Mit einem Hammerschlag auf einen Nagel der Riesen-Weinkiste gab Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd das Startkommando für die 14.000 Kilometer weite Reise der Kiste zum Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis.

Die Kiste wird zum Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven gebracht und dort an Bord des Eisbrechers MS Polarstern verladen. Der bringt die Kiste an die Schelfeiskante nahe der Neumayer-Station III. Die Kiste soll an Weihnachten ankommen. Eingepackt wurden 70 Flaschen Weine und Sekte, zur Verfügung gestellt von den Vereinen Rheinhessenwein und Pfalzwein. Ebenso in die Kiste packte Kopf Weine aus dem „Afrika-Viertel“ in Neustadt vom gleichnamigen Verein. In dem Viertel erinnert ein Denkmal an das Wirken des Polarforschers Georg von Neumayer.