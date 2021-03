Auch der Stammtisch ist ein Opfer der Corona-Pandemie – ein Grund mehr, vielleicht einmal in das neue „100% PÄLZER!“-Cartoon-Bändchen von Steffen Boiselle zu schauen, das unter dem Titel „P(f)älzer Stammtisch – Ort der Glückseligkeit“ die besten Gags aus der unter anderem aus der „Rheinpfalz am Sonntag“ bekannten Serie des Neustadter Zeichners und Verlegers versammelt. „Der Pfälzer Stammtisch ist ein Universum für sich ... Da wird so mancher dumme Spruch abgelassen, vielleicht sich auch mal gezofft, aber ebenso Freundschaften fürs Leben geschlossen“, wirbt Boiselle für diese bei vielen nicht gerade positiv konnotierte Institution (Stichwort: „Stammtisch-Niveau“). Das Softcover-Büchlein im Handtaschenformat hat 44 Seiten und kostet 5 Euro.