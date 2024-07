Das Weinzehnt-Wochenende ist in Kirrweiler traditionell ein, wenn nicht sogar der Höhepunkt des Jahres. Für den Ur-Kirrweilerer Reinhold Hagenbucher, Nebenerwerbswinzer und Hobby-Bildhauer, gerät die Sache in diesem Jahr sogar noch etwas aufregender, denn parallel zum Weinfest werden zwei seiner Skulpturen an prominenten Stellen im Dorf eingeweiht.

„Wilhelm“ und „Tante Katsche“ heißen die beiden lebensgroßen, farbig gefassten Beton-Standbilder, die von Sonntag an von ihren Standorten direkt vor dem Rathaus und