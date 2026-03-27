Warum neuerdings Polarlichter an der Kalmit bei Maikåmmerbü leuchten? Na klar, es liegt am Kalmit-Klapprad-Cup.

„Es freut mich, dass sich auch die RHEINPFALZ auf den nächsten Kalmit-Klapprad-Cup vorbereitet“, schreibt Peter Zürker, Vorsitzender des Pfälzer Klappvereins, per Mail der Sportredaktion mit einem Schmunzeln und einem Beweisbild, auf dem Informationen der Zeitung über ihren Urlaubsservice zu sehen sind. Und beantwortet damit auch die Frage, was der Klappradler am Nordklapp liest. Na klar, die RHEINPFALZ. Und das ist auch nötig.

Denn diesmal wird es am 5. September im Rennen um den Kalmit-Klapprad-Cup „Mid’m Klåppråd zum Nørdklåpp“ gehen, verspricht der Klappverein. Und seit der Verkündigung des Mottos „durch die Wissenschaft“ leuchteten die Polarlichter an der Kalmit.

Klappie und die starken Männer

Am 5. September „werden Blondinen und Blondiener von Maikåmmerbü aus auf der frisch gespurten Hurtigroute auf ihren Klapprædern zum Nordklapp auf den Kalmit-Gipfel fahren“, kündigt der Klappverein auf seiner Homepage an. Klappie und die starken Männer machen sich ebenfalls zum Nordic-Klapping auf.

Der rührige Verein macht seine Teilnehmer schon jetzt auf Besonderheiten aufmerksam: So sei der schwedische Polarkiefernwald an der Kalmit der natürliche Lebensraum der Elchetritsche im KLappland, eines elchähnlichen Lebewesens, von dem in Süddeutschland und vor allem an der Kalmit berichtet werde. „Das Füttern der Elchetritsche ist wæhrend des Rennens nicht erlaubt.“ Und wie Island sei die Kalmit durch ihren vulkanischen Ursprung bekannt. „Mit Umleitungen durch Gletscher oder Lavastrøme muss jederzeit gerechnet werden.“ Nach dem Rennen wird’s heiß: „Im Ziel ist dann die Sauna angeheizt.“ Übrigens: „Kinder kønnen am Start im Småland abgegeben werden.“ Duomatic-Fahrer und der schreckliche Sven kämen hinter schwedische Gardinen.

Hilferuf des Klappvereins

Übrigens: Dass es am ersten Samstag im September zum Nordklapp geht, hängt mit einem Hilferuf des Klappvereins zusammen. „Nachdem der Rennleitung wieder einmal kein gescheites Motto eingefallen war, wurde ein Hilferuf an die Klappradbewegung gerichtet“, gesteht der Klappverein. Immerhin seien mehr als 40 Mottovorschläge eingegangen. Die Mottoauswahl sei von „Die Kalmit nuff, wie Gott sie schuff!“ bis „Wurzelbehandlung an der Kalmit“ sehr vielfältig gewesen. Auf streng wissenschaftlichem Weg ermitteln habe man schließlich das Motto ermittelt.

„Freundliche Grüße aus KLappland!“, schickt Peter Zürker noch dazu. „Die RHEINPFALZ finnisch guud!“