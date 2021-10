Ulrike Meisel kocht, was der Garten hergibt. Die Diätassistentin und Diabetesberaterin aus Neustadt an der Weinstraße ist bei den Landfrauen aktiv und zeigt uns heute ein Rezept, das man ganz einfach nachkochen kann.

Das Rezept für Pfälzer Kartoffel-Apfel-Salat mit Walnussmayonnaise (Hauptmahlzeit für 4 Personen, als Beilage für 8 Personen):

Zutaten:

1 Kilogramm Salatkartoffeln

250ml Brühe

2-3 Schalotten

500g rote Äpfel

75g Walnüsse

75ml Mandeldrink

Senf

Apfelessig

Walnussöl

Salz, Pfeffer und Zucker

Ulrike Meisel bereitet die Pfälzer Variante des Kartoffelsalats vor. Foto: Joachim Ackermann/View In ihrem Garten findet Ulrike Meisel immer frische Zutaten für ihre Rezepte. Foto: Joachim Ackermann/View Voiĺa! Und so sieht er aus, der Pfälzische Kartoffel-Apfel-Salat mit Walnussmayonnaise. Foto: Joachim Ackermann/View Foto 1 von 3

Zubereitung:

Die Kartoffeln waschen, in der Schale kochen, pellen und in Scheiben schneiden. Mit den 250 ml Brühe und 2 EL Apfelessig in einer Schüssel übergießen. die Schalotten schälen, der Länge nach halbieren und in feine Scheiben schneiden.

Die Äpfel waschen, achteln und entkernen. Die Walnüsse grob hacken und ohne Fett in einer Pfalle oder einem Topf leicht rösten. Beiseite stellen.

Für die Mayonnaise 75ml Mandeldrink mit 1 TL Senf, 1 TL Apfelessig, je einer guten Prise Salz, Pfeffer und Zucker in einem Becher mit einem Pürierstab mixen. 100 bis 125ml Walnussöl unter ständigem Mixen langsam einlaufen lassen und zur Mayonnaise aufschlagen.

Die Äpfel in feine Scheiben/Stifte schneiden, mit den Kartoffeln und Schalotten vorsichtig vermengen, die Walnussmayonnaise unterheben, ebenso ¾ der geröteten Walnüsse. Den Kartoffel-Apfel-Salat abschmecken. Zum Anrichten die restlichen Walnüsse über den Salat streuen und gegebenenfalls mit Petersilie garnieren.

Guten Appetit!

Servier-Tipp:

- Der Salat passt wunderbar zu gegrilltem Ziegenkäse oder Pfälzer Spießbraten.

- Er eignet sich auch als eigenständige Mahlzeit,

- Der Salat schmeckt lauwarm und kalt, dann ggf. nachwürzen.

- Der Salat lässt sich gut vorbereiten, z.B. am Abend, um ihn am nächsten Tag mit auf die Arbeit zu nehmen

- Bei den Kartoffeln nach Möglichkeit gleichmäßig, nicht allzu große Kartoffeln

verwenden.

- Wenn Sie bereits gekochte, kalte Pellkartoffeln haben, eignen diese sich ebenfalls.