Großbritannien ist das Land, in dem bislang europaweit die meisten Corona-Todesfälle gezählt wurden. Wie die Stimmung in Neustadts Partnerstadt Lincoln ist, sei schwer zu beurteilen, sagt Dieter Krapp.

„Denn ich bin seit den Ausgangsbeschränkungen weitgehend daheim geblieben“, so der 63-jährige Edenkobener, der mit seiner Frau, einer Britin, 2016 nach England gezogen und eher zufällig in Lincoln gelandet ist. Spazierengehen sei das Einzige, was er und seine Frau draußen unternähmen. Die Tochter, die sonst in London lebt und seit dem Corona-Ausbruch bei den Eltern wohnt, übernimmt die Einkäufe.

In den Geschäften sieht es ähnlich aus wie in Neustadt: „Zu Beginn der Pandemie, auf die Großbritannien ja erst sehr spät reagiert hat, war überall Klopapier aus. Genau wie Nudeln, Reis und Mehl. Das hat sich aber wieder beruhigt“, berichtet Krapp, der Vereinsmitglied bei der Lincoln-Gruppe der Feucht-fröhlichen Neustadter (FFN) ist. Er selbst hat Sauerteig angesetzt, als es wieder Mehl zu kaufen gab.

Probleme, Masken aufzutreiben

Eine Maskenpflicht gibt es bislang noch nicht. Doch habe die nationale Gesundheitsbehörde schon jetzt Probleme, Mundschutze aufzutreiben. Krapps Frau sorgt vor: Sie hat bereits mit dem Nähen begonnen.

Zu den Brüdern in der Pfalz hält er Kontakt, und täglich liest er online deutsche Presseberichte. „Während die Briten Vergleiche zum Krieg ziehen, herrscht in deutschen Medien eine andere Seriosität. Und es ist ein sehr großer Unterschied in der Art und Weise, wie Merkel und Johnson jeweils auf Corona reagiert haben“, sagt Krapp. Erst seit seiner eigenen Erkrankung nehme der Premierminister die Pandemie richtig ernst. Stand Donnerstag zählte der Bezirk Lincolnshire knapp 900 bestätigte Corona-Fälle sowie 119 Todesfälle.

Weinberg muss warten

Den kleinen Weinberg, den die FFN-Gruppe mit Neustadtern im alten Bischofspalast hat, kann er während Corona nicht pflegen. Doch die FFN-Mitglieder waren nicht untätig: Sie haben „Foodbags“, also Essenspakete Bedürftigen gespendet, da die Essensausgaben zurzeit geschlossen sind.

Die Reisepläne zur Feier der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Neustadt liegen erst einmal auf Eis. „Das holen wir aber nach“, ist Krapp zuversichtlich.