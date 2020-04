Am Ostersonntag um 16.04 Uhr fiel der symbolische Hammer, die Online-Auktion der „Pfälzer Freiheitsstatue“ war nach fünf Tagen beendet. Für 5700 Euro ging die 2,70 Meter hohe Skulptur aus Fiberglas an ein Neustadter Paar, wie Jochen Stahler am Montag auf Anfrage informierte. Der Neustadter Einzelhändler ist zufrieden mit dem Erlös, den er und seine Frau Alexandra für das Notkrankenhaus der Stadt spenden werden. Von der „Pfälzer Freiheit“ hatte Stahler im vergangenen Jahr zehn Exemplare gießen lassen, eines davon stellte er wegen der Corona-Krise über das Internetauktionshaus E-Bay zur Verfügung. Eröffnet worden war die Versteigerung am 5. April um 16.04 Uhr, das Anfangsgebot lag bei 999 Euro. Es habe von Beginn an Gebote gegeben, freute sich Stahler, es sei nicht bis zum Ende abgewartet worden. Die 5700 Euro seien ein sehr gutes Ergebnis, „wir wussten ja nicht, wohin die Reise geht“, ob also überhaupt Interesse an der „Pfälzer Freiheit“ bestünde. Mit den neuen Besitzern will er sich am Montag wegen der Übergabe kurzschließen.