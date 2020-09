In der „Corona-Ecke“, zwischen farbenfrohen abstrakten Bildern, hat sie im Atelier von Simone Schwarz in der Neustadter Friedrichstraße ihr neues Plätzchen gefunden: die „Pfälzer Freiheit“. Die Künstlerin und ihr Mann Rainer Faust hatten die Skulptur im April bei einer Online-Auktion des Neustadter Einzelhändlers Jochen Stahler für 5700 Euro ersteigert. Damit hatte sich das Paar gegen elf Bieter durchgesetzt. Der Erlös ging komplett an das Notkrankenhaus der Stadt.

Die Nachbildung der New Yorker Freiheitsstatue ist eines von zehn Exemplaren, die Stahler 2019 anfertigen ließ. Zwischenzeitlich stand das ersteigerte Exemplar im Ratssaal des Rathauses. „Es gab einige, die sich wünschten, dass es dort stehen bleibt“, berichtete Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstag bei der offiziellen Übergabe im Atelier, das vergangenen Samstag zum ersten Mal geöffnet hatte.

Sicheren Job gekündigt

Es ist ein Wagnis, das Künstlerin Schwarz eingegangen ist. So hat sie nach eigenen Angaben ihren sicheren Job gekündigt, um ihr erstes eigenes Atelier zu eröffnen – in einer relativ unsicheren Zeit. Damit ist es laut Weigel seit März das achte neue Unternehmen in der Fußgängerzone, die meisten seien Individualisten und keiner Kette zugehörig. Drei Unternehmensgründungen wurden von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) gefördert. „Und es musste noch kein Geschäft in der Fußgängerzone schließen“, merkte Stefan Jakobi von der WEG an.

Etwa 40 Bilder hat Schwarz seit dem Corona-Lockdown im März gemalt, mit mehr Farbe als sonst, um dunklen Gedanken etwas entgegenzusetzen. Und mittendrin steht die Pfälzer Freiheit, mit Weinflasche und Weinglas in den Händen. „Am Abend sieht man sie auch von draußen, wenn sie vom Licht angestrahlt wird“, so Schwarz.

Weigel bedankte sich bei Stahler für die Spendenaktion sowie bei Schwarz und Faust für die Spende. Es sei sehr erfreulich, wie viele Neustadter in der schwierigen Zeit hinter ihrer Stadt stünden.