Das Trio „Kleinkunststückchen“ präsentierte im Weingut Klohr ausdrucksvoll- unterhaltsam satirisch bissige Lieder und Gedichte aus den 20er und 30er Jahren.

Das Programm „Kleinkunststückchen“ mit Patricia Polizzano (Gesang), Delia Stegarescu am Klavier und Ulrike Lotterhoß als Rezitatorin und Schauspielerin entführt unter dem Titel „Nicht vergessen!“ in die Welt der 20er, 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Berlin war damals Weltmetropole. Kino, Cabaret, Varietés boomten. Es gab aber auch durch die hohe Inflation und Arbeitslosigkeit enorme soziale Probleme. Bekanntermaßen endeten die „Goldenen 20er“ in der Katastrophe des Nationalsozialismus. „Nicht vergessen!“ soll an die Künstler erinnern, die vom Naziregime verfolgt wurden: entweder aus rassistischen oder aus politischen Gründen, weil sie sich den Ideen der Nationalsozialisten und deren Vorstellung von „Kunst“ widersetzten.

Ausgewählt wurden dabei wahre „Sahnestückchen“- Gedichte, Lieder, Sketche, die vor bissiger Satire nur so strotzen – und gleichzeitig unterhaltsam sind. Zu jedem Gedicht, Sketch, Chanson gab’s eine Kurzbiographie über die Komponisten und Autoren: Vielen gelang zwar die Flucht, aber an ihren Erfolg konnten sie nicht mehr anschließen, sondern verarmten. Andere wurden vom Naziregime ermordet.

Die andere Wahrnehmung

Einige der vorgetragenen Lieder sind bekannt, man nimmt sie aber in der Version der Sahnestückchen anders wahr. „Der kleine grüne Kaktus“, erstmalig 1934 von den Comedian Harmonists aufgenommen und durch Max Raabe 1997 nochmal aus der Versenkung geholt, wirkt von Patricia Polizzano vorgetragen und am Klavier von Stegarescu ausdrucksvoll begleitet, geradezu feministisch: Von einer Frau gesungen, ergeben die Worte: „Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn … und wenn ein Bösewicht, was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht.“ einen ganz anderen Sinn. „Sticht“ kommt dabei so richtig leidenschaftlich-ironisch bissig aus dem Mund geschossen. So kann man sich eine emanzipierte Frau im Berlin der 20er Jahre vorstellen, die mit tradierten Rollenvorstellungen gebrochen hat. Die Comedian Harmonists wurden 1933 verboten, drei ihrer Mitglieder waren Juden. Das Stadtleben bot – und bietet aber nicht nur neue Freiheiten, sondern auch Schattenseiten. Diese beleuchtet der Beitrag „Das dritte Girl von rechts“ aus der Feder des Kabarettisten Hellmuth Krüger (1890-1955): Ein naives Showgirl, das in einem Nachtclub auftritt, träumt davon, von einem reichen Mann entdeckt zu werden – aktuell lebt sie aber unter miserablen Umständen: sie muss sich ein Bett mit einer Kollegin teilen, selbst kochen und dafür auch noch Miete zahlen und mit Kunden an der Bar Sekt trinken, bis ihr schwindlig wird.

Lotterhoß überträgt einen Sketch von Paul Morgan ins Pfälzische. Sie verkörpert ein „Lästerweib“ – mit der Botschaft, dass die Nazidiktatur nur möglich wurde, indem Bürger sich gegenseitig denunzierten. Auch „Fake News“ gab es damals schon, Kabarettisten antworteten darauf mit sogenannten „Lügenchansons“. Das Programm endet mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg: Ein Sprechgesang spöttelt darüber, dass nach der Diktatur dieselben Leute wieder Rang und Namen hatten wie zuvor. „Heute sind sie alle Demokraten“. Einen Beitrag zum Erhalt der Demokratie leisten, ist das Anliegen der Autorin Patricia Polizzano, die die Werke zusammengestellt hat. Mit „Uffbasse“ verabschiedet auch die Gastgeberin Christel Klohr die Gäste nach dem etwas anderen „Pfälzer Abend.“