Mit einem ungewöhnlichen Auftritt will das Trio Nanette Schmidt, Andreas Willwohl und Peter Tilling sein eigentlich bereits abgesagtes Konzert am dritten Adventssonntag in Haardt über die Corona-Barrieren hinwegretten.

Eigentlich ist das Wort der Stunde: Eigentlich hatte der aus Haardt stammende Komponist, Cellist und Dirigent Peter Tilling am kommenden Sonntag ein Konzert in der protestantischen Kirche seines Heimatdorfs geplant. Eigentlich hatte der vor allem in der Neue-Musik-Szene mittlerweile großartig reputierte Musiker gemeinsam mit zwei Streichern des „Mandelring Quartetts“, Nanette Schmidt und Andreas Willwohl, sowie Mitgliedern seines Ensembles „Risonanze Erranti“ ein exquisites Programm mit Werken von Johannes Brahms vorbereitet.

Ein Angebot für „Flaneure“

Das jedoch musste aufgrund des bedrohlichen Pandemie-Geschehens Ende letzter Woche abgesagt werden. Aber wie nicht selten während der vergangenen 20 Monate, hat Corona einmal mehr zu ungewöhnlichen Lösungen beflügelt. So sind Musikfreunde nun doch eingeladen, am kommenden Sonntag, 12. Dezember, den drei Spitzenmusikern Nanette Schmidt (Violine), Andreas Willwohl (Viola) und Peter Tilling (Violoncello) in Haardt zu lauschen. Bei einem Freiluft-Konzert, mit dem das Trio hofft, möglichst viele „Flaneure“ zeitversetzt für eine jeweils kürzere Zeitspanne zu begeistern.

Orts des Geschehens ist das protestantische Gemeindehaus Haardt. Dort wollen die Ausführenden bei zur Terrasse hin geöffneten Türen spielen, und zwar in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr und in Blöcken von jeweils 15 Minuten. Danach werden die Türen jeweils kurz geschlossen. Das Publikum ist eingeladen, auf der Terrasse oder der Straße zu verweilen. Wer gut warm angezogen ist, werde das Angebot sicher auch gerne länger als nur über eine Zeiteinheit genießen, ist sich Peter Tilling sicher. „Man kann das wunderbar mit einem adventlichen Spaziergang verbinden. Und wir wollen damit auch ein kleines Zeichen der Hoffnung spenden, angesichts all der betrüblichen Absagen der letzten Tage.“

Die Elbphilharmonie ging, die Haardter Kirche nicht

Nicht abgesagt worden war zum Glück die Konzert-Premiere des Ensembles „Risonanze Erranti“ in der Hamburger Elbphilharmonie, das am gestrigen Dienstag mit gleich zwei Uraufführungen und einer deutschen Erstaufführung unter Leitung von Tilling beim kritischen Publikum der Hanse-Metropole Furore machte. Auch die beiden Protagonisten des „Mandelring Quartetts“, Nanette Schmidt – ebenfalls ein Haardter Gewächs –, und Andreas Willwohl, hatten in letzter Zeit allerhand Gelegenheit Improvisationstalent zu beweisen. Willwohl musste sich zwei Tage vor dem Neustadter Konzert im Saalbau Ende November in Quarantäne begeben, hat seine Corona-Erkrankung, da geimpft, aber mit leichtem Verlauf gut überstanden.

Freuen darf sich das potentielle Publikum beim Haardter Open-Air auf Kompositionen aus der klassischen Schatzkiste. So wird aus Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert gespielt. Und auch Weihnachtslieder hat das Streichtrio für sein Programm vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Gefördert wird die ungewöhnliche Veranstaltung vom Bundesprogramm Neustart Kultur.