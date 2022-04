Der Ukraine-Krieg hat ihn auf den Plan gerufen: Patrick Le Coent hat die Laufschuhe geschnürt, seinen Laufrucksack gefüllt und die weiße Fahne mit der Friedenstaube sichtbar am Rucksack befestigt. Der 48-jährige zweifache Vater ist am Ostermontag zu seinem ganz persönlichen Friedenslauf gestartet.

Der Maschinenbauingenieur aus Königsbach hat sich auf den 580 Kilometer weiten Weg nach Berlin gemacht – um Kinder in der Ukraine unterstützen, weshalb sein Friedenslauf auch ein Spendenlauf ist. Le Coent unterstützt das Unicef-Kinderhilfswerk. Der Franzose, der aus Paris stammt und seit 33 Jahren in Deutschland lebt, will spätestens am Samstag in Berlin ankommen. Denn dort startet am Pariser Platz die nächste Demonstration gegen den Ukraine-Krieg. 40 bis 60 Kilometer will er täglich laufen und gehen. Weil das zeitlich eng wird, hofft er, auf einzelnen Abschnitten mitgenommen zu werden oder wird auch mal in den Zug steigen.

Von Königsbach nach Viernheim

Die ersten 60 Kilometer schaffte Le Coent am Montag. Von Königsbach ging es am Haardtrand entlang bis nach Deidesheim, Niederkirchen, Meckenheim, Hochdorf-Assenheim in Richtung Mannheim bis nach Viernheim. Unterwegs wurde Le Coent auch von einigen Menschen angesprochen, die ihm Mut für sein Projekt zusprachen. In Deidesheim wurde ihm noch eine größere Friedensfahne mit auf den Weg gegeben, und er konnte sich mit einer Cola stärken. Am Dienstag ging es weiter in Richtung Fulda.

Le Coent sieht sich als Friedensbotschafter und möchte mit seinem Lauf von der Pfalz bis an die Spree darauf hinweisen, dass Krieg nicht die Lösung von Konflikten sein kann. „Der Krieg in der Ukraine ist brutal, abscheulich und muss sofort gestoppt werden“, sagte Le Coent. Allerdings weist er darauf hin, dass viele Konflikte auch eine lange Vorgeschichte haben, ehe es zu Kämpfen kommt. „Der Blick in die Geschichte zeigt uns, dass wir da rücksichtsvoller miteinander umgehen und im Dialog bleiben müssen“, so Le Coent.

Info

Spenden über Paypal unter patrick.friedenslauf@gmail.com oder an Unicef Deutschland, Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00