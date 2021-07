Was bedeutet Permakultur? Einen ersten Eindruck verschaffen sich die Besucher beim Tag der offenen Tür heute, Samstag, von 10 bis 14 Uhr, in der Deidesheimer Straße 25, beim Bahnhof Königsbach. Sarah Forger präsentiert der Öffentlichkeit die ersten Ergebnisse ihres Gartenprojekts, das sich über 8000 Quadratmeter erstreckt. Forgers Ziel ist ein Garten, der im verantwortungsvollen Umgang die Abläufe in der Natur berücksichtigt, und in dem nach ethischen Prinzipien gehandelt wird. Per Handzettel und QR-Codes an den einzelnen Stationen gibt es für die Besucher corona-konforme Informationen.

Auch der gegenüberliegende Projektgarten der Nabu-Jugend ist zur selben Zeit geöffnet. Auf 250 Quadratmetern hat der Naturschutz-Nachwuchs Platz, um seine Ideen zu verwirklichen.