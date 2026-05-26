„Relation-shape“ heißt die künstlerische Performance von Keiko Yamagiwa. Sie war nun erstmals in Deidesheim zu sehen und hautnah zu erleben.

Die 42 Jahre alte Japanerin aus der Millionen-Metropole Tokio, die seit knapp vier Jahren in Deidesheim lebt, stellte ihr schon in vielen Ländern gezeigtes Werk auf dem Stadtplatz sowie im Hof des Bürgerhospitals „Ritter von Böhl“ vor und lud zum Mitmachen ein.

Das Projekt machte neugierig. Erst als die Künstlerin auf die Besucher zuging und sie zum Mitmachen animierte, schmolz jedoch das Eis und der eine oder andere ließ sich zu der Inspiration der Künstlerin bei strahlendem Sonnenschein hinreißen.

Künstlerin fotografiert Körper unter Stoff

„Relation-shape“ erforscht und visualisiert durch Körper, Stoff und Raum Beziehungen zwischen Menschen. Um diese sichtbar zu machen, hatte Yamagiwa transparentes und elastisches „Strumpfmaterial“ mitgebracht, das sich fast wie eine „dritte Haut“ um den Körper anfühlte. Sie lud die Menschen dazu ein, in den „Stoffraum“ einzutreten, sich frei zu bewegen und Zeit miteinander zu verbringen, ohne zu sprechen. Die Interaktionen hielt sie fotografisch fest, woraus „Relation-shape“ entstand.

Herausgekommen sind Fotografien, wobei durch verändernde Bewegungen des Stoffes und das halbtransparente Material die Körper nur teilweise sichtbar wurden. Keiko Yamagiwas Idee war es, unsichtbare Beziehungen zwischen Menschen als „Formen“ sichtbar zu machen. Es geht um Verbindungen von Menschen, die sich innerhalb eines Raumes umgeben von schwarzem Stoff begegnen. Ein Thema, womit sich Yamagiwa schon während ihres Studiums an der University of Arts in London beschäftigte und damit im Jahr 2005 den Startschuss zum „Sichtbarmachen von Beziehungen“ gab.

Eigene Erlebnisse mit Sprachlosigkeit inspirieren

Das Thema hat Yamagiwa nicht mehr losgelassen. Im Gegenteil: Es habe sie im Laufe der Jahre zur Weiterentwicklung motiviert. Der Grund liegt in dem selbst Erlebten. „Als ich erstmals im Ausland weilte, fiel es mir schwer, mich auf Englisch auszudrücken und das empfand ich als eine starke Einschränkung der verbalen Kommunikation“, erzählte die Mutter von zwei Kleinkindern. Gleichzeitig wurde ihr immer bewusster, dass auch ohne Sprache nonverbale Elemente wie Gesten, Mimik, Blickkontakt, Distanz und Atmosphäre Beziehungen zwischen Menschen tiefgreifend beeinflussen.

Verstärkt wurden ihre Erfahrungen, als sie mit gehörlosen Schülern in London sowie bei einem Aufenthalt in Ruanda mit anderen Kulturen arbeitete. Es entstand die Erkenntnis, wie Menschen jenseits von Sprache miteinander verbunden sind. Bei ihrem Schaffen stellte sie sich immer wieder die Frage, wie diese Erfahrungen und Empfindungen durch Kunst ausgedrückt werden könnten: „Was bedeutet es, mit einem anderen Menschen verbunden zu sein? Was bedeutet es, gemeinsam mit anderen zu existieren?“. Diese Form der Kunst habe sie inzwischen weiterentwickelt.

Weiterentwicklung: Von Paaren zu Gruppen

Auf „A Pair“ folgte „You and I“ und an Pfingstsonntag „The Shape of Us“ - die Deidesheimer Version. Hier erweitert die Künstlerin ihren Fokus von den Eins-zu-Eins-Beziehungen, die in „A pair“ untersucht wurden, hin zu Beziehungen von Gemeinschaften und sozialen Gruppen. Da gilt ihr Interesse den kollektiven Formen, die durch Gruppen von Menschen entstehen, die denselben Raum miteinander teilen.

„Die Formen, die durch den Stoff und den gemeinsamen Raum entstehen, werden ständig durch die Atmosphäre, die kulturelle Präsenz und die unsichtbaren Sensibilitäten jedes Ortes verändert“, sagt die 42-Jährige. „Ich habe das Gefühl, dass es noch viele weitere Möglichkeiten geben wird“, erklärt die Japanerin, die von einer Klappleiter von oben herab die Bilder des Geschehens festhielt. Vom 3. bis 7. Juni wird sie ihre Performance und die Arbeiten aus „Relation-shape“ im Kulturprogramm der „Nippon Connection“ in Frankfurt zeigen.