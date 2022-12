Bei Anna Alikhanyan werden Kaffee-Liebhaber fündig. Es gibt sogar Sorten, die nach Schokolade und Marzipan duften.

Als sie die Tür von Annas Kaffeerösterei in der Oberen Hauptstraße öffnen, strömt den beiden Männern warmer Kaffeeduft entgegen. Markus Mauer und Gert Gammel aus Bad Dürkheim verbringen ihren freien Tag heute in Neustadt. Adventsstimmung kommt auf, als sie einen Cappuccino von Annas Weihnachtskaffee trinken. Mit dem Milchschaum hat die Inhaberin Anna Alikhanyan statt des üblichen Herzchens einen Weihnachtsbaum gezaubert. Der Kaffee duftet fein nach Schokolade und Marzipan. Das sind nicht etwa zusätzlich Gewürze oder Zutaten, die die Aromen spenden, sondern das ist der Kaffee selbst. Alikhanyan hat ihn bewusst ausgewählt und mit großer Sorgfalt geröstet.

Die Bohnen stammen aus Kolumbien, wo ein kleines Familienunternehmen auf lediglich vier Hektar Kaffee anbaut. „Das Unternehmen wird von einer Frau geführt“, erzählt Alikhanyan, „sie versucht so ihre Familie zusammenzuhalten. Der Kaffee ist sortenrein, was eine Besonderheit ist.“ Man nennt es eine singleorigin Rarität. Dazu kommt: Der Kaffee wächst auf einer Höhe von rund 1800 Metern.

Längere Röstung

Alikhanyan stammt aus Armenien, wo sie schon im Alter von zehn Jahren begann, für die Familie zu rösten. Damals ging es nicht um Zeit oder um große Mengen, sondern um das beste Ergebnis. Das ist ihr geblieben. Noch heute setzt sie auf kleine Röstmengen von 1,5 bis maximal zwei Kilogramm Bohnen und einer Rösttemperatur von 185 Grad. Dafür nimmt sie sich Zeit. Statt der üblichen zehn bis 15 Minuten gönnt sie ihren Kaffeebohnen 30 Minuten in den kleinen Röstöfen. Laut Alikhanyan bleiben die Bohnen so geschlossen und halten die Aromen. Gleichzeitig sei der Kaffee mit dieser Methode säurearm und gut verträglich.

Sie erklärt die chemischen Prozesse, die beim Rösten ablaufen, und zeigt, worauf es ankommt. Auch die Zubereitung des Kaffees ist für den Erhalt der wertvollen Aromen wichtig. „Die Brühtemperatur darf keinesfalls 100 Grad haben, sondern maximal 85 Grad nicht übersteigen“, mahnt sie und empfiehlt eine Brühdauer von drei Minuten. Sie vergleicht es mit grünem Tee.

Gewinnspiel im Advent

Die Kaffeeexpertin verkauft neben Kaffee auch Pralinen und Schokolade, sogar Tee – ideale Weihnachtsgeschenke. Für ihre Kunden hat sie eine besondere Adventsidee: An jedem Tag wartet eine Überraschung auf einen Kunden. Am 1. Dezember erhält der erste Kunde ein Präsent, am 2. Dezember der zweite Kunde und so weiter. Am 24. Dezember erhält ein Kunde die Chance, ein Jahr lang jeden Tag einen Kaffee kostenlos bei ihr trinken zu dürfen. Anna sagt: „Ein bisschen Glück gehört dazu.“