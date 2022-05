Rund 10.000 Arbeitnehmer kommen täglich nach Neustadt, rund 13.000 Menschen fahren aus der Stadt hinaus in die Region zu ihren Arbeitsplätzen. Auffällig: Westpfälzer zieht es in die Demokratiestadt, umgekehrt aber kaum Menschen in die Westpfalz.

Während die einen bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu ihrem Arbeitsplatz kommen, weil er im selben Ort liegt, legen andere Arbeitnehmer weitere Strecken zurück, meist mit Auto, Bus oder Bahn. In Neustadt haben fast 17.500 Menschen ihren Arbeitsplatz. Weniger als die Hälfte, rund 7500, lebt in Neustadt und hat dadurch eine geringe Anfahrt zur Arbeitsstelle. Knapp 10.000 Menschen dagegen pendeln nach Neustadt, um ihre Brötchen zu verdienen.

Die Agentur für Arbeit untersucht jedes Jahr die bundesweiten Pendlerströme. Stichtag für die Daten ist der 30. Juni. Die Behörde erfasst allerdings nur sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und Arbeitnehmer, die in die Sozialkassen einzahlen. Beamte oder Selbstständige tauchen demnach in der Statistik nicht auf.

Die meisten kommen aus Nachbarlandkreis

Neustadt ist laut Statistik besonders für Arbeitnehmer aus den Nachbarlandkreisen attraktiv. Angeführt wird die Statistik vom Landkreis Bad Dürkheim, etwa ein Drittel der Einpendler hat einen Wohnsitz im Kreis, der die Stadt umschließt (3244). Auf den Plätzen folgen erwartungsgemäß die Nachbarn – der Landkreis Südliche Weinstraße (1814), der Rhein-Pfalz-Kreis (769) und die kreisfreie Stadt Landau (486).

Unter den zehn Städten, aus denen die meisten Menschen sich täglich auf den Weg nach Neustadt machen, ist nur eine außerhalb der Pfalz gelistet: Mannheim mit rund 200 Pendlern. Das Gleiche gilt auch für die sogenannten Auspendler aus Neustadt – auch da ist Mannheim die einzige Stadt in den Top zehn fernab der Pfalz.

Ludwigshafen für viele das Ziel

In Neustadt erfasst die Statistik der Agentur für Arbeit rund 21.000 Menschen, die in der Stadt leben und einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen. Fast ein Drittel davon, rund 7500, kann das am Wohnort tun. Der Rest, mehr als 13.000 Menschen, pendelt täglich – oder je nach Arbeitsmodell auch unregelmäßiger, Stichworte Homeoffice oder Teilzeitjob – aus der Stadt hinaus in die Region. Mehr als 2200 Menschen fahren nach Ludwigshafen zum Arbeiten, rund 2000 zieht es nach Bad Dürkheim, gefolgt vom Landkreis Südliche Weinstraße (1400), Mannheim (1200), Landau (940) oder Speyer (860).

Vergleichsweise wenige Menschen, rund 580, haben Arbeit im Rhein-Pfalz-Kreis, etwa in der gleichen Größenordnung bewegen sich die Zahlen für die Pendler in den Landkreis Germersheim (520). In den Rhein-Neckar-Kreis machen sich täglich rund 300 Arbeitnehmer hin auf, auch nach Karlsruhe. Während so einige Kaiserslauterer nach Neustadt kommen, tauchen weder der Landkreis noch die Stadt unter den Top zehn der Auspendler auf.

Über die Fahrt nach Kaiserslautern

Die ehemalige RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Susanne Kimmel berichtet: Mit dem Auto von Neustadt nach Kaiserslautern … der Gedanke daran löst wohl bei allen, die zuletzt in diese Richtung oder zurück unterwegs waren, ein von Mitleid geprägtes Seufzen, Kopfschütteln oder Achselzucken aus.

Da wäre die seit Monaten andauernde Baustelle im Bereich der Talstraße. Der deswegen immer mal wieder ohne jede Vorwarnung gesperrte Bahntunnel an der Einmündung Saarlandstraße, meist dann, wenn man es besonders eilig hat, und der einen Umweg durch die halbe Stadt bedeutet.

Die Dauerbaustelle vor dem Ortseingang Neidenfels mit einer Baustellenampel, die auch früh morgens gefühlte Ewigkeiten auf Rot steht. Die Wildtiere, die unvermittelt am Fahrbahnrand stehen. Der überladene Kleinlaster, der eine ewig lange Fahrzeugkolonne auf der kurvigen B39 hinter sich herzieht und aus sonst knappen 40 Minuten Fahrzeit zur Arbeitsstelle gerne mal eine Stunde macht. Und natürlich die hohen Benzinkosten jede Woche. Andererseits ist das Auto zu gewissen Uhrzeiten die einzige Alternative zur Bahnfahrt zwischen Neustadt und Kaiserslautern. Und wenn der Arbeitstag beim SWR besonders stressig war, lässt das Rumkurven durch den Pfälzerwald irgendwie auch wieder Ruhe einkehren.

Redakteur Axel Nickel kommt aus Erpolzheim

Rund 25 Minuten brauche ich in der Regel von meinem Wohnort Erpolzheim nach Neustadt. Das Pendeln auf dieser Nord-Süd-Achse ist eigentlich ganz komfortabel. Wären nur die vielen Baustellen nicht. Über Monate nervte die Sanierung der A65. Kaum war das überstanden, gingen die Arbeiten auf der B271 für die neue Auf-/Abfahrt bei Wachenheim los. Richtig nervig wurde es, als es bei Erpolzheim/Bad Dürkheim noch weitere Baustellen gab und so eigentlich nur eine Route Richtung Neustadt blieb. An sich kein Problem. Nur gab es eben keine Ausweichmöglichkeiten bei Staus.

Auf diese Art zu pendeln, ist keine Frage des Spaßes. Oft brauchen wir im Arbeitsalltag doch mal kurzfristig ein Auto. Außerdem sind unsere Arbeitszeiten in der Redaktion etwas versetzt, sodass ich außerhalb der Stoßzeiten kaum Probleme habe und abends froh bin, nicht lange auf einen Zug warten zu müssen. Schmerzen gibt’s dafür beim Tankstellen-Stopp. Die nehme ich in Kauf, um flexibel sein zu können.

Ob ich mal auf die Bahn umsteige? Gut möglich. Aber Stichwort Baustelle: Aktuell ist unser Bahnhof lahmgelegt, weil die Strecke saniert wird. Alles nicht so einfach. Um die Neustadter zu schonen, parke ich auf der Festwiese und kurve nicht noch lange in der Stadt herum.