Unbekannte haben ein schwarzes Pedelec der Marke Scott in der Goyastraße in Neustadt gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich die Tat in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ereignet. Das Rad war mit einem Bügelschloss an einem Stahlpfosten gesichert worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.