(aktualisiert 17.50 Uhr)

Ein Pedelec-Fahrer ist am Freitagnachmittag bei einem schweren Unfall auf der Landstraße 516 zwischen Mußbach und Deidesheim ums Leben gekommen. Wie Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion Neustadt auf Anfrage mitteilte, wollte ein männlicher Senior um 15.50 Uhr mit seinem E-Bike die Landstraße in Höhe eines Feldwegs queren, um in Richtung Gimmeldingen zu fahren. Dabei sei er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Aber alle Rettungsversuche seien erfolglos gewesen, so Weickert. Das Alter und die Herkunft des Mannes müssten ebenso noch geklärt werden wie die genauen Umstände des Unfalls. Erste vage Hinweise von Zeugen deuteten Weickert zufolge darauf hin, dass der Pedelec-Fahrer das Auto übersehen hat – und dessen Fahrer wohl keine Chance hatte, den Unfall zu verhindern. Die Landstraße bleibt noch bis zum Abend komplett gesperrt, da ein Gutachter die Unfallstelle untersucht. Eine Drohne der Polizei macht dort ebenfalls Fotos. Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch der Linienbusverkehr ist von der Straßensperrung betroffen und muss Umleitungen fahren.