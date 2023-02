Eine 30-jährige Neustadterin hat laut Polizei am Donnerstagabend einen Unfall verursacht. Die Frau stieg um 18.05 Uhr in der Karl-Helfferich-Straße auf der Beifahrerseite eines geparkten Autos aus und übersah dabei einen vorbeifahrenden 46-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich am Handgelenk. Der Mann kam zur Behandlung ins Hetzelstift. Am Pedelec entstand zudem ein Schaden von 500 Euro.