Eine kleine Unachtsamkeit mit großen Folgen: Eine Neustadterin hat am Montag Gas- und Bremspedal verwechselt und dadurch einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Ein Versicherungsfachmann aus Diedesfeld erklärt, was nun voraussichtlich auf die 42-Jährige zukommt.

Vermutlich ging alles ganz schnell: Eine 42-Jährige wollte am Montagnachmittag auf einem Privatgrundstück in der Karolinenstraße einparken. Doch nach Polizeiangaben fuhr sie durch den Tritt aufs Gaspedal zunächst in einen gemauerten Unterstand für Mülleimer und danach in eine abschüssige Hofeinfahrt. Dort durchbrach die Neustadterin mit ihrem Wagen eine Mauer und streifte ein geparktes Fahrzeug. Das Auto der 42-Jährigen kam letztlich in der Hofeinfahrt zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Aber wer bezahlt die Summe? Übernimmt das die Versicherung, oder bleibt die Frau vielleicht sogar auf den Kosten sitzen? Hjalmar Hopfer vom Versicherungsunternehmen Axa kann Entwarnung geben – zumindest teilweise. „Die Dame würde nur dann auf den Kosten sitzen bleiben, wenn ihr Fahrzeug nicht versichert wäre.“ In Deutschland sei jedoch vorgeschrieben: Wenn ein Fahrzeug zugelassen wird, muss es zwingend haftpflichtversichert sein. Und der vorliegende Fall sei ein klassischer Fall für die Haftpflicht, so der Diedesfelder: „Alles, was an Fremdschaden entstanden ist, wird über die Versicherung abgedeckt und bezahlt.“

Meist bis 100 Millionen Euro versichert

Laut dem Gesetzgeber gibt es eine Mindestdeckungssumme in Höhe von einer Million Euro, erklärt Hopfer. Bedeutet: Alle Fremdschäden sind bis zu einer Million Euro versichert. „Wenn ich aber an einen Lkw-Fahrer denke, der zum Beispiel eine Massenkarambolage verschuldet, kann das mit dieser Summe schon eng werden“, sagt Hopfer. Üblicherweise seien in Deutschland Haftpflichtschäden über eine Versicherung pauschal bis zu einer Höhe von 100 Millionen Euro abgedeckt. „Wenn Alkohol im Spiel war, kann der Versicherer den Versicherten bis zu 5000 Euro in Regress nehmen“, so der Versicherungsfachmann.

Kommt ein Mensch zu Schaden, sind es pro Person bis zu 15 Millionen Euro. „Selbst wenn der Sachschaden im vorliegenden Fall hoch ist, so ist er noch erträglich. Denn Sachschäden lassen sich wieder aufbauen. Wäre ein Mensch geschädigt worden, hätte das hochdramatisch werden können.“

Den Schaden am Auto der 42-Jährigen, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird die Frau selbst bezahlen müssen. „Es sei denn, der Wagen ist vollkaskoversichert, dann übernimmt die Versicherung“, sagt Hopfer.