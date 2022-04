In Neustadt ist das PCR-Test-Drive-In in der Chemnitzer Straße den Schneemassen in der Nacht auf Samstag zum Opfer gefallen. Laut Stadtverwaltung werden PCR-Tests vorerst in der Teststelle Speyerdorfer Straße (ehemaliges Aldi) angeboten, und zwar montags bis sonntags von 10 bis 16 Uhr.