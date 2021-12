Für Menschen ohne Corona-Symptome, die aber einen PCR-Test machen lassen müssen, gibt es in Neustadt an Silvester und Neujahr keine Testmöglichkeit. Wie das Gesundheitsamt Bad Dürkheim informiert, steht aber nun in Grünstadt das Corona-Mobil Leiningerland auf dem Verladeplatz 2-4 für solche PCR-Tests bereit, und zwar an beiden Tagen sowie am Sonntag, 2. Januar, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Telefonisch erreichbar ist es unter der Nummer 0176 31487694, Andreas Blatner. Am Sonntag, 2. Januar, ist auch das Testzentrum in der Speyerdorfer Straße in Neustadt wieder offen, wo sowohl PCR-Tests (10 bis 15 Uhr) als auch Schnelltests (9 bis 21 Uhr) möglich sind.

Wer Symptome hat, kann sich hingegen bis 3. Januar ohne Anmeldung an die städtische Infekt-Sprechstunde wenden: In der Neustadter Weinbergstraße 8 ist sie täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Dort erfolgt dann auch der PCR-Test.

Für Schnelltests sind die Neustadter Testcenter vom 31. Dezember bis 2. Januar wie folgt offen: Klemmhof, Silvester: 8 bis 14 Uhr, 2. Januar: 8 bis 14 Uhr; Louis-Escande-Straße 32, Silvester von 9 bis 14 Uhr, Neujahr von 15 bis 21 Uhr, 2. Januar von 11 bis 21 Uhr; Le Quartier Hornbach 31, Silvester von 8 bis 14 Uhr, Neujahr von 14 bis 20 Uhr, 2. Januar von 8 bis 20 Uhr; Rathausstraße 18, Silvester von 17 bis 22 Uhr, Neujahr von 17 bis 21 Uhr. Ab 3. Januar gelten wieder wie regulären Öffnungszeiten.

Weitere Teststellen unter www.neustadt.eu/testen oder unter www.corona.rlp.de.