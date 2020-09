Gläubige können am Sonntag den Gottesdienst der Pauluskirchengemeinde in Hambach als Liveübertragung im Internet verfolgen. Das teilt Pfarrer Ludger Mandelbaum mit. Auf dieses Angebot soll gelegentlich zurückgegriffen werden, damit möglichst viele Menschen den Gottesdienst feiern können. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen nicht mehr als 50 Personen an der Veranstaltung in der Kirche teilnehmen. Beim Gottesdienst am Sonntag feiert die Pfälzische Kurrende ihr 35-jähriges Bestehen. Sie wird zwei Stücke aus „Das Hohelied der Liebe“ darbieten, das Michael Villmow komponiert hat. Der Livestream ist auf Youtube unter https://tinyurl.com/y582h3kh zu sehen.