Oliver Jaehn wird neuer Pfarrer der protestantischen Pauluskirchengemeinde Hambach. Der Landeskirchenrat in Speyer hat der Wahl des 51-Jährigen durch das Presbyterium zugestimmt. Jaehn ist derzeit auf der Pfarrstelle Eppstein-Flomersheim bei Frankenthal und wird laut Dekan Armin Jung in das Pfarrhaus ziehen. Mandelbaum geht Ende Mai in den Ruhestand. Bis zum späteren Amtsantritt Jaehns übernehme das Dekanat die Geschäftsführung, so Jung.